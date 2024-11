Nou acte vandàlic a Rodalies: Retards en dues importants ciutats de Barcelona

Un robatori de cables va afectar ahir la circulació ferroviària entre Cornellà i Molins de Rei a la línia R4 de Rodalies. Avui, els usuaris d'aquesta mateixa línia s'han tornat a enfrontar a retards, aquesta vegada entre Sabadell Nord i Terrassa, a causa d'un altre acte vandàlic contra la infraestructura. Els incidents d'aquest tipus són cada cop més freqüents a la xarxa ferroviària catalana, generant inconvenients per a milers de passatgers.

Segons un comunicat de Rodalies, els trens circulen amb una demora mitjana de 25 minuts entre Sabadell Nord i Terrassa Est. L'incident ha obligat a modificar l'operativa d'alguns trens, com els que tenien origen a Terrassa Est a les 6.45, 7.00 i 7.15, que van començar a circular des de Sabadell Sud. Tècnics d'Adif estan treballant per reparar els danys ocasionats pel vandalisme.

Aquest acte ha generat un caos en el desplaçament de molts usuaris que depenen d'aquesta línia per arribar als seus treballs o estudis. Rodalies ha informat que es preveu restablir la normalitat les properes hores, però no ha donat un temps estimat definitiu.

El robatori de cables, una problemàtica recurrent

La majoria dels actes vandàlics a la xarxa de Rodalies estan relacionats amb el robatori de cables de coure, un material d'alt valor al mercat negre. Aquests robatoris generen danys significatius a la infraestructura, afectant la senyalització i obligant els trens a circular a menor velocitat per garantir la seguretat. El coure és altament cotitzat, fet que converteix aquestes accions en un problema recurrent per al sistema ferroviari. Tot i els esforços per implementar mesures de seguretat, aquests incidents segueixen passant amb freqüència, causant importants retards i interrupcions.

La repetició d'actes vandàlics posa en evidència la necessitat d'adoptar mesures més efectives per prevenir-los. Algunes solucions podrien incloure la substitució del coure per materials menys atractius o el reforçament de la vigilància als punts crítics de la xarxa ferroviària.

Els retards i les alteracions en els serveis no només afecten els usuaris, sinó també l'economia i el medi ambient, ja que molts recorren al transport privat com a alternativa. Per això, és crucial que les autoritats i les empreses ferroviàries intensifiquin els esforços per protegir la infraestructura.

| ACN

Una xarxa essencial per a Catalunya

La línia R4 connecta importants ciutats com Sabadell i Terrassa, essent una de les més utilitzades de Rodalies. Qualsevol alteració en el funcionament afecta milers d'usuaris diaris. Els actes vandàlics no només generen molèsties, sinó que també qüestionen la fiabilitat d'un sistema clau per a la mobilitat a Catalunya.

Els usuaris, per part seva, coneixedors d'aquests retards habituals, demanen solucions immediates i més comunicació per part de Rodalies per gestionar millor aquestes situacions. Mentrestant, molts passatgers opten per sortir amb temps addicional per minimitzar l'impacte dels retards a les rutines diàries.