Salta la sorpresa a Mango ara que Isak Andic ja no hi és

per Sergi Guillén

El passat dissabte 14 vam rebre una impactant notícia en conèixer que Isak Andic, fundador de Mango i el català més ric del món, havia mort en un tràgic accident. L'home d'origen turc, a l'edat de 71 anys, va caure al buit des d'una alçada aproximada de 150 metres i va acabar perdent la vida.

Isak es trobava en un passeig en família per les coves de salnitre, juntament amb la seva dona i el seu fill, els quals van haver de presenciar aquest traumàtic moment. Va ser el mateix fill qui va trucar als serveis d'emergència perquè acudissin ràpidament al lloc dels fets. No obstant això, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), no va poder fer res quan van arribar al lloc dels fets.

Així doncs, malgrat els grans esforços de tots els equips de rescat presents, l'home ja havia perdut la vida en el moment del greu impacte. Ara, la seva mort no només ha consternat tot el sector empresarial català, sinó que també obre interrogants al futur de la seva empresa, Mango.

Anuncien el nou president

Toni Ruiz, fins al moment vicepresident i conseller delegat de Mango, assumeix la presidència de la companyia de moda de forma temporal després de la mort d'Isak Andic el passat dissabte. Així ho ha anunciat aquest divendres l'empresa, que ha detallat que nomenarà una "correcta successió" del càrrec "en el seu moment oportú".

| ACN

En un comunicat, Mango remarca que la seva estructura de govern corporatiu és "sòlida i plenament definida" i garanteix que pot "donar continuïtat" al pla estratègic que aquest tenen en marxa. "La mort d'Isak Andic no suposa un canvi en l'estructura de govern de la companyia, que disposa dels mecanismes adequats per garantir una perfecta continuïtat del negoci", apunta.

Mango remarca que Ruiz és "artífex de la transformació" de l'empresa i un dels líders del pla estratègic 2024-2026.

Un cop d'efecte després de la seva mort

Encara que la mort d'Isak Andic ha deixat a tothom paralitzat, el mercat no cessa, i centenars de treballadors de l'empresa, Mango, continuen treballant. A més, la mateixa multinacional catalana ha informat que té previst obrir noves botigues per expandir el seu mercat. En total serien més de vint nous establiments, ubicats als Estats Units.

| ACN

Mango preveu fer-ho durant l'any vinent, i ubicar-los de forma estratègica a la part nord-est del país nord-americà. En un comunicat oficial de la mateixa empresa han explicat que a través d'aquest moviment es podrien arribar a crear més de 600 llocs de treball nous als Estats Units.

Així doncs, amb aquest moviment i l'anunci del nou president, l'empresa demostra que volen seguir amb el llegat que ha deixat Andic per tot el que és alt.