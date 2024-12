Mor en un terrible accident, Isak Andic, el català més ric

per Sergi Guillén

Isak Andic, fundador de Mango, va morir aquest dissabte en un accident mentre feia una excursió a Collbató, Barcelona. L'empresari, de 71 anys, va caure al buit des d'una alçada de 150 metres durant un passeig amb la família per les coves de salnitre. Acompanyat per la dona i el fill, va relliscar en un corriol i no va poder aturar la caiguda.

El tràgic accident va passar poc després del migdia. El seu fill va alertar el 112 immediatament, activant el dispositiu d'emergències. Equips de rescat i seguretat ciutadana hi van anar, però l'empresari ja havia perdut la vida.

Líder d'un imperi de la moda

Andic era una figura clau a la moda internacional. Va fundar Mango el 1984 i la va convertir en una de les firmes europees més grans. El seu èxit empresarial es va gestar des de jove quan va arribar a Catalunya procedent de Turquia; als 14 anys, va començar al món tèxtil amb el seu germà Nahman.

| ACN

El 1984 va obrir la primera botiga de Mango al Passeig de Gràcia de Barcelona. Des de llavors, la marca va créixer ràpidament, aconseguint més de 2.000 botigues a més de 100 països. La seva fortuna personal estava valorada en uns 1.700 milions d'euros, cosa que el situava com l'home més ric de Catalunya.

Un tràgic final

L'accident va passar mentre recorria un popular sender. Segons van explicar la seva dona i fill, Andic liderava el camí quan va ensopegar amb unes pedres soltes. Tot i els esforços dels equips de rescat, el seu cos va ser recuperat sense vida hores després.

L'autòpsia es farà a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya. La seva mort ha commocionat tant el sector empresarial com els que coneixien la seva trajectòria.

El seu impacte al sector empresarial

Mango es va posicionar com una de les marques més influents al mercat de la moda assequible i de qualitat. Andic va innovar constantment, apostant pel disseny propi i l'expansió internacional. Va ser pioner a digitalitzar la seva marca, incorporant comerç electrònic molt abans que altres competidors.

| ACN

L'empresari també va donar suport a causes socials des de la seva posició privilegiada. Va participar en iniciatives filantròpiques i projectes de sostenibilitat, fent de Mango una referència en responsabilitat corporativa.

Un exemple de lideratge al món empresarial

Els companys i els socis d'Andic ho recorden com un líder visionari i un treballador incansable. Mai no va deixar d'involucrar-se en la presa de decisions de Mango, fins i tot en els moments més difícils. El seu caràcter proper i la seva habilitat per preveure tendències el van convertir en un referent.

El món empresarial lamenta la pèrdua d'un home que va marcar abans i després en la moda. La seva influència seguirà present en una indústria que continua evolucionant, inspirada pel seu llegat, i el seu nom serà difícil oblidar.