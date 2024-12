Emoció a flor de pell quan Lluís Bassat recorda el seu amic Isak Andic

per Sergi Guillén

La passada setmana, Catalunya va perdre un dels seus grans referents empresarials i humans, Isak Andic, fundador de Mango. La seva mort, als 71 anys, ha deixat una empremta molt profunda entre aquells que el van conèixer, i especialment en aquells que van ser testimonis del seu incansable esperit emprenedor.

Andic, nascut a Turquia, va arribar a Barcelona juntament amb la seva família sent només un adolescent. Va ser aquí on, amb determinació i visió, va construir un imperi que va revolucionar el sector de la moda. Els últims dies han estat marcats per nombrosos homenatges a la seva figura.

Lluís Bassat, amic proper d'Andic, va ser una de les veus més emocionades en els tributs recents. Durant la seva intervenció en el programa La Selva de TV3, Bassat va compartir records que van revelar una relació fraternal al llarg de dècades.

“Per a mi era més que un germà petit”

En la seva emotiva intervenció, Lluís Bassat va descriure Isak Andic com "un amic íntim que s'avançava al seu temps". Va compartir com ambdós es van conèixer quan Andic tot just començava a forjar el seu camí en el món empresarial.

| ACN

Bassat el va acompanyar en els seus primers passos, donant-li consells i oferint-li suport en moments clau. Segons Bassat, Andic era un home amb una curiositat immensa i una intel·ligència excepcional, característiques que el van portar a construir Mango als seus inicis.

Un dels records més commovedors va ser sobre la primera botiga d'Andic, situada en una petita galeria comercial de Barcelona. Amb enginy, va utilitzar fins i tot el maleter del seu cotxe com a magatzem, mostrant ja la creativitat i determinació que l'acompanyarien durant tota la seva vida.

Una generositat irrompible

Bassat també va destacar la generositat d'Andic, qui, segons ell, va ajudar nombroses famílies sense buscar reconeixement. “Era d'aquelles persones que sabia donar i mai no presumir-ne”, va comentar. Aquest tret el va convertir no només en un empresari admirat, sinó també en una figura profundament respectada en el seu entorn personal.

Fins i tot després de la seva retirada oficial, Andic seguia involucrat a Mango, demostrant una passió irrompible per l'empresa que va fundar. Segons Bassat, malgrat els èxits acumulats, Andic mai no va permetre que els diners o la fama enterbolissin la seva humilitat i principis.

Un llegat inesborrable

La mort d'Isak deixa un buit en el teixit empresarial català, però també un exemple de com la visió, la humilitat i la generositat poden conviure amb l'èxit. Lluís Bassat, visiblement emocionat durant el programa, va tancar la seva intervenció amb una gran reflexió.

"Perdre algú com Isak no és només perdre un amic, és perdre una font d'inspiració". Catalunya recorda avui no només el fundador de Mango, sinó l'home que va saber somiar en gran sense perdre mai de vista les seves arrels.