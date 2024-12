Només per a nous clients: L'anunci de BBVA

per Iker Silvosa

En un context on les entitats bancàries busquen atreure més clients, les promocions s'han convertit en una eina clau. Des d'incentius econòmics fins a beneficis exclusius, els bancs competeixen per captar nous usuaris. En aquest panorama, sorgeixen ofertes interessants que permeten als clients millorar la seva situació financera mentre gaudeixen d'avantatges addicionals.

BBVA ha fet un pas endavant amb la seva nova campanya dirigida exclusivament a nous clients. L'entitat ofereix un incentiu de 400 euros a aquells que compleixin amb els requisits establerts. Aquesta estratègia reforça la seva aposta per la digitalització i busca simplificar l'experiència bancària per a aquells que optin per obrir un compte de nòmina en línia.

El procés de registre és completament digital, incorporant eines com la verificació per selfie o el sistema Cl@ve PIN, utilitzat habitualment en tràmits administratius. Aquesta orientació tecnològica permet que els usuaris puguin obrir el seu compte de manera senzilla i des de qualsevol lloc.

| BBVA, Dean Drobot, XCatalunya

Requisits per accedir als 400 euros

Per gaudir d'aquesta bonificació, els nous clients han de complir diverses condicions. El primer pas és obrir un compte nòmina sense comissions a través del web oficial de BBVA. Aquest tipus de compte no implica costos de manteniment, cosa que la converteix en una opció interessant per a aquells que busquen una solució bancària sense despeses addicionals.

A més, és necessari domiciliar una nòmina o pensió amb un import mínim de 800 euros al mes. Aquesta domiciliació s'ha de mantenir activa durant almenys 12 mesos consecutius. Durant el registre, els interessats han d'incloure el codi promocional «NOMINA400», que és imprescindible per activar la bonificació.

Altres opcions promocionals disponibles

Si bé la bonificació de 400 euros és el principal atractiu, BBVA ofereix també una segona promoció orientada a aquells que domiciliïn les seves factures bàsiques. Aquesta campanya permet als usuaris obtenir una devolució de fins a 60 euros bruts al mes durant un any per conceptes com llum, aigua o internet.

És important destacar que les dues promocions no són combinables. Els nous clients han de decidir entre l'incentiu de la nòmina o la devolució de factures. En el cas d'optar per la devolució de factures, el benefici màxim ascendeix a 720 euros bruts anuals. La promoció de BBVA destaca no només pel seu incentiu econòmic, sinó també pel seu enfocament digital. A més, l'entitat posa a disposició dels nous clients un servei gratuït de canvi de banc. Aquest sistema facilita el trasllat de nòmines, pensions i rebuts d'una entitat a una altra, simplificant el procés per als usuaris.