Cop d'efecte d'una multinacional catalana als Estats Units

Les multinacionals, en la seva cerca d'expansió global, solen explorar nous mercats com a estratègia per incrementar ingressos, diversificar riscos i guanyar competitivitat. Aquest procés pot estar motivat per la saturació dels seus mercats locals o la necessitat de reduir costos de producció.

L'expansió internacional no és un procés homogeni, ja que implica adaptar-se a diferents marcs legals, culturals i econòmics. Les empreses han de realitzar estudis de mercat exhaustius per entendre totes les necessitats i les preferències del públic local, així com construir xarxes logístiques i comercials adequades.

A més, la globalització ha facilitat aquest tipus de moviments, però també ha generat reptes, com la necessitat de respondre a crítiques pel seu impacte ambiental o social. Així, les multinacionals equilibren oportunitats de creixement amb la responsabilitat d'operar de forma ètica i sostenible.

L'expansió d'aquesta multinacional catalana

Mango preveu obrir més de vint botigues als Estats Units durant el 2025, sobretot a la part del nord-est. La multinacional catalana de la moda ha explicat que ja ha assolit els seus objectius per a aquest any al país nord-americà.

I calcula tancar l'any amb 42 establiments físics, dos més dels que es plantejava. En un comunicat, Mango ha destacat que en els últims quatre anys ha creat més de 600 nous llocs de treball als EUA.

I per al 2025 calcula duplicar la seva plantilla actual, superant els 1.200 empleats. Tot això ha fet que el país sigui ja un dels cinc principals mercats de Mango. Ara l'objectiu és que estigui entre els tres que més aporten a la facturació a finals de 2026.

Una gegant del sector tèxtil nascuda a Catalunya

Mango és una multinacional de moda catalana amb seu a Palau-solità i Plegamans, a prop de Barcelona. Fundada el 1984 per Isak Andic, la marca ha evolucionat fins a convertir-se en un dels gegants del sector tèxtil, amb una forta presència internacional. El seu enfocament inicial estava centrat en la roba femenina, però amb el temps ha ampliat el seu catàleg per incloure també col·leccions masculines, infantils i de llar.

L'estil de Mango es caracteritza per oferir peces modernes i elegants a preus assequibles, cosa que l'ha convertit en una opció popular entre el públic jove i urbà. A més, ha apostat per la sostenibilitat a través del seu programa Committed. Que busca reduir l'impacte ambiental mitjançant materials sostenibles i processos més respectuosos amb el medi ambient.

Amb més de 2.000 botigues en més de 100 països, Mango combina l'experiència física amb una potent estratègia de comerç electrònic. Les seves campanyes publicitàries solen comptar amb models i ambaixadors de renom, posicionant la marca com un referent en tendències.

Al llarg dels anys, Mango ha demostrat la seva capacitat d'adaptar-se als canvis del mercat. Consolidant-se com un dels principals exponents de la moda global amb arrels a Catalunya.