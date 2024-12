El torró català que és el millor de tot l'Estat després de guanyar un prestigiós concurs

Nadal està cada cop més a prop, i amb ell arriben les reunions familiars, els llums festius i els sabors més tradicionals. Entre ells, el torró ocupa un lloc destacat a les taules de totes les cases. Aquest dolç, tan arrelat a la nostra cultura, no només ens uneix, sinó que també desperta la creativitat dels mestres pastissers de tot l'Estat.

Agramunt, reconegut com el bressol del torró a Catalunya, va ser l'escenari del primer Campionat Nacional de Torró Creatiu Mestre Àngel Velasco. Aquest concurs, organitzat per Torrons Vicens, buscava premiar la innovació en un producte tan emblemàtic. Més de 50 mostres provinents de diferents punts de l'Estat van participar en la primera fase del certamen.

L'esdeveniment es va celebrar en el marc de la Fira del Torró i Xocolata a la Pedra d'Agramunt, un esdeveniment de referència en el sector. Entre els finalistes van destacar obradors i pastisseries de Catalunya, Galícia i Andorra, demostrant la diversitat i el talent presents en el món del dolç.

El millor torró de l'Estat: Textures de Madagascar

La Pastisseria Rossana de Calafell, liderada pel mestre pastisser Marcos Díaz, va ser la guanyadora del certamen. La seva creació, denominada Textures de Madagascar, va conquerir el jurat amb el seu equilibri de sabors i textures. Aquest torró combina caramel de vainilla, xocolata blanca, gianduja, avellana, cruixent sablé i neula, aconseguint una experiència única en cada mos.

La pastisseria Rossana és un negoci familiar fundat el 1999 a Calafell. Des dels seus inicis, s'ha destacat per la seva dedicació a la qualitat i la seva aposta per innovar en l'art del torró. Marcos Díaz és la segona generació al capdavant d'aquest obrador, on s'elaboren tant dolços tradicionals com creacions més arriscades.

El segon lloc del campionat va ser per a Eric Ortuño, de l'obrador barceloní L'Atelier, amb el seu torró Cascanueces. Aquesta creació va destacar per la seva complexitat i el seu homenatge als sabors clàssics de Nadal. El tercer lloc va ser per a Jordi Grau, de l'Sport Hotel Hermitage & Spa d'Andorra, amb el seu torró Flat White, inspirat en els matisos del cafè. A més, entre els cinc finalistes es trobaven Noelia Canto Vizoso, de la Postrería de Noe a Lugo, i Arnau Triola Bertran, del Castell de Perelada a Girona. Tres dels cinc finalistes eren catalans, consolidant Catalunya com a epicentre de la creativitat gastronòmica.

El jurat encarregat de valorar les creacions va realitzar un tast a cegues per garantir la imparcialitat. Entre els experts es trobaven noms de prestigi com Àngel Velasco (Torrons Vicens), Albert Adrià (xef d'Enigma a Barcelona), Jordi Bordas (campió del món de pastisseria) i Lucía Freitas (xef d'A Tafona, amb estrella Michelin).

Catalunya, líder en torrons de qualitat

El triomf de la Pastisseria Rossana no és l'únic reconeixement recent per a Catalunya en l'àmbit dels torrons. Fa pocs dies, la Zaguirre Pastisser de Terrassa va ser guardonada com el Millor Torró Artesà de Gemma Cremada d'Espanya 2024.

Aquests premis refermen el lideratge català en l'elaboració de torrons. Tant les receptes tradicionals com les innovadores continuen posicionant Catalunya com un referent en la gastronomia nadalenca.