Pensió de jubilació el juliol de 2025: Quin dia es cobra a cada banc

El mes de juliol de 2025 arrenca amb una tornada a la rutina als comptes de milers de jubilats espanyols. Després de l'ingrés de la paga extraordinària al juny, la pensió mensual es percep ara sense complements addicionals. Tanmateix, l'estratègia bancària d'avançar l'ingrés continua vigent, quelcom clau per a molts que afronten despeses d'estiu.

Segons dades del mes passat, la Seguretat Social va abonar 10 342 975 pensions a més de 9,3 milions de persones, amb una pensió mitjana de jubilació de 1 505,9 € i una mitjana del sistema de 1 311,4 €. La qual cosa significa un 4,5 % superior el juny de 2024.

El calendari oficial marca entre l'1 i el 4 de cada mes com a període d'ingrés de pensions. No obstant això, els bancs més rellevants —CaixaBank, Santander, BBVA, ING…— mantenen la pràctica d'avançar el pagament diversos dies, sota la lògica comercial d'oferir liquiditat primerenca als seus clients.

Avançaments bancaris: supervivència financera a l'estiu

Davant d'una temporada de majors desemborsaments —aires condicionats, viatges, compres fresques, oci o salut— disposar de la pensió uns dies abans marca la diferència en la planificació financera. Per exemple, al juny, els bancs grans van pagar entre el 21 i el 25, amb CaixaBank i Santander avançant al 24 i EVO i Bankinter al 23.

Quan es cobra a cada banc: calendari de juliol 2025

-Bankinter i EVO Bancodimecres 23 de juliol.

-Unicaja dimecres 23 de juliol.

-CaixaBank, Santander, Sabadell, dijous 24 de juliol.

-BBVA, ING, Abanca, Ibercaja, Cajamar, Kutxabank, Laboral Kutxa divendres 25 de juliol.

-Pibank divendres 1 d'agost.

Un matís important: el 25 de juliol és festiu (Santiago Apòstol), especialment a Galícia i País Basc, cosa que pot ajornar l'ingrés fins al següent dia laborable.

Impacte real i recomanacions per al pensionista

Aquest mes, tractant-se només de la mensualitat ordinària sense paga extra, la quantitat al compte serà menor comparada amb el juny. Convé tenir-ho en compte. Alguns bancs sumen valor avançant el pagament. Tanmateix, les oficines presencials podrien estar tancades durant el festiu, per la qual cosa la banca digital o l'ús del caixer serà essencial.

Si l'ingrés no apareix després del 4 d'agost, recomanem que revisin les dades bancàries de l'expedient de l'INSS. També han de contactar amb el seu banc, i iniciar, si escau, una reclamació oficial davant l'INSS a través de la seva seu electrònica o presencial.

Visió crítica: qui guanya amb aquesta pràctica?

La Tresoreria General de la Seguretat Social compleix amb la seva obligació en ingressar les pensions entre el dia 1 i el 4, sense discriminació d'entitats. L'avançament, per tant, respon a una estratègia competitiva de fidelització bancària. Aquests avançaments no suposen cost directe per al pensionista, però consoliden el seu vincle amb l'entitat.

La gent gran, que sol utilitzar serveis addicionals vinculats al compte de pensió (assegurances, targetes, assessorament), valora la disponibilitat primerenca. La pensió de juliol de 2025 es cobrarà sense paga extra, però la majoria dels bancs l'avançaran entre el 23 i el 25 de juliol.