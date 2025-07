El dia de juliol 2025 que Banco Santander pagarà la pensió

L'economia espanyola manté el 2025 una inflació moderada, tot i que encara per sobre del 2 %, cosa que pressiona el pressupost de milions de llars, especialment durant l'estiu. Al mateix temps, els alts costos energètics i d'alimentació augmenten l'interès per conèixer amb antelació les dates de cobrament de la pensió.

Aquest escenari estival fa que els pensionistes estiguin pendents des de la segona quinzena de juliol. Però no només per l'absència de la paga extra –que ja es va abonar al juny–, sinó també per anticipar els ingressos que els permetin afrontar despeses durant les vacances. També es converteix en una oportunitat de fidelització per a les entitats bancàries, que reforcen la seva imatge en oferir liquiditat anticipada sense cap cost.

Com els bancs anticipen sense risc: paper de la TGSS

La base tècnica d'aquest avançament rau en el compte únic centralitzat gestionat per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). A través d'aquest sistema, els bancs reben amb antelació els llistats de pensionistes i les ordres de pagament. A partir d'aquí, moltes entitats carreguen dels seus propis fons els imports corresponents, recuperant-los posteriorment quan la TGSS liquidi oficialment entre l'1 i el 4 del mes següent.

Aquest procediment, habitual des de fa anys, permet que els pensionistes disposin dels diners abans de l'inici oficial del mes. Les entitats transformen així una obligació legal en un avantatge competitiu, especialment valuós en moments de grans despeses.

| Kampus Production de Pexels, ChatGPT

Santander fixa el seu dia: per què la data és clau

Banco Santander s'uneix al grup de grans bancs que anticipen el pagament aquest mes. Segons ha anunciat l'entitat, l'ingrés s'efectuarà el 24 de juliol de 2025. Aquesta decisió s'alinea amb l'estratègia d'evitar que el dia de pagament coincideixi amb festius com el 25 de juliol, jornada amb tancament en comunitats com Galícia.

A més, anticipar un dia abans garanteix que els clients no pateixin retards per tancaments d'oficina. També hi ha l'opció de fer-ho en línia, però hi ha molta gent que continua preferint assistir en persona a la seva oficina més propera.

| Banco Santander

Comparativa de dates: qui paga abans i qui espera

El calendari de pagaments anticipats per bancs queda així ordenat:

El 23 de juliol, Bankinter i EVO Banco realitzen el primer avançament. El 24 de juliol correspon a CaixaBank, Unicaja, Sabadell i, per descomptat, Santander.

D'altra banda, el 25 de juliol està reservat per a BBVA, ING, Abanca, Ibercaja, Caixa d'Enginyers, Cajamar, Kutxabank i Laboral Kutxa. Aquest dia és festiu en algunes autonomies, tot i que els pagaments digitals es mantenen. Finalment, Pibank manté la data oficial, ingressant la pensió l'1 d'agost en rebre els fons directament de la TGSS.

Què cal fer?

Els pensionistes han de:

Confirmar sempre amb el seu banc la data exacta d'abonament. Vigilar possibles incidències amb l'IBAN, especialment després de canvis de compte. En cas de retards més enllà del 4 d'agost, iniciar reclamació davant l'INSS, preferentment per via electrònica o en centres d'atenció (CAISS).

En un mes complex per l'absència de la paga extra d'estiu, accedir als diners uns dies abans representa un gran alleujament. L'avançament del pagament per part d'entitats com Banco Santander no només facilita la liquiditat, sinó que reforça la confiança dels jubilats en la relació amb el seu banc.