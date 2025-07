Confirmat: Quan es cobra la pensió a BBVA i CaixaBank el juliol de 2025

L'economia espanyola continua afrontant un escenari caracteritzat per una inflació continguda però persistent, a més d'un increment notable en les despeses de les llars durant l'estiu. El 2024, la pensió mitjana contributiva superava els 1 500 €, amb un creixement del 2,8 %, mentre que les mínimes van augmentar un 6 % i les no contributives un 9 %. Aquests ajustos impacten directament en el poder adquisitiu de més de deu milions de pensionistes.

Durant el juliol, aquest entorn es veu tensionat per consums d'oci, factures d'energia i activitats familiars. Per això, el moment del cobrament mensual es converteix en un element clau per a la planificació financera. Especialment, quan no es rep la paga extra d'estiu, ja anticipada al juny.

Pràctica bancària: avançament del pagament de pensions

Tot i que la normativa de la Seguretat Social estableix que les pensions es dipositen entre l'1 i el 4 del mes següent, la majoria de les entitats bancàries avancen aquest ingrés. Aquest avançament s'ha consolidat com una estratègia efectiva de fidelització.

Els primers a abonar les pensions seran Bankinter i EVO Banco, les entitats més ràpides a fer-ho (23 de juliol). Aquestes dates avançades permeten als pensionistes comptar amb liquiditat abans de l'arribada de l'agost, un període tradicionalment marcat per més consum i desplaçaments.

Detall del calendari de pagament: centre de l'interès

Però, quan reben realment la pensió de juliol aquells que tenen domiciliada la prestació a BBVA i CaixaBank?

CaixaBank acreditarà la pensió el dijous 24 de juliol, seguint la seva política d'abonaments avançats. D'altra banda, BBVA realitzarà l'ingrés un dia més tard. La data exacta serà el divendres 25 de juliol, amb flexibilitat perquè en regions com Madrid, a causa del festiu de Santiago Apòstol, la disponibilitat pugui donar-se el dilluns següent.

Per a aquests dos grans bancs, la pauta és clara: CaixaBank opta per avançar un dia, BBVA ho retarda lleugerament, tot i que prioritza el pagament en dijous laborable nacional.

I la resta d'entitats? Comparativa general

Aquest avançament anticipat és comú entre altres bancs. Bankinter i EVO Banco marquen l'inici de les operacions el dia 23; Santander se situa amb CaixaBank el 24; i el gruix d'entitats, inclòs BBVA, es mou el 25.

Un cas a part és Pibank, que no avança i abona el divendres 1 d'agost, conforme al calendari legal de la Seguretat Social. Aquestes estratègies responen a decisions tècniques internes, calendaris de compensació entre bancs, i, de vegades, festius regionals

Conseqüències pràctiques per al pensionista

La lògica d'avançament millora l'accés a recursos en un moment crucial. No obstant això, aquest patró té implicacions:

Planificació financera més fluida. Avançar pagaments permet afrontar recàrregues energètiques, escapades d'estiu o l'organització de la despesa domèstica sense esperar fins a començaments de mes. Atenció en regions amb festius. En comunitats amb jornada no laborable el 25 de juliol, BBVA i Kutxabank (per exemple a Galícia) poden retardar l'abonament al dilluns. Revisió freqüent del saldo. Es recomana consultar l'app del banc a partir del 23 de juliol. Si no apareix l'abonament en els terminis previstos, convé contactar amb l'entitat o, en darrer cas, iniciar gestions amb la Seguretat Social per descartar errors.

Perspectiva futura i recomanacions

L'absència de la paga extra al juliol no redueix la importància crucial del cobrament puntual, atès que les despeses incrementades en aquesta època requereixen previsió. La pròxima paga extraordinària arribarà al novembre, i convé reservar part de la mensualitat per afrontar-la sense ensurts

Des d'una òptica financera, es recomanen diverses mesures. Diversificar canals de consulta: utilitzar banca en línia, app mòbil i SMS informatius. Monitorar comunicacions oficials de l'entitat per activar alertes, i aprofitar plans d'estalvi o dipòsits vinculats, especialment si després de l'ingrés apareix saldo disponible.

A menys que hi hagi incidències, l'import mensual ordinari estarà disponible en aquestes dates, 24 de juliol Caixabank, i 25 de juliol BBVA.