Ja arriba: Els dos primers bancs que paguen la pensió el juliol de 2025

Els últims dies de juliol es converteixen en una autèntica cursa per als pensionistes. Qui paga primer la pensió mensual? Encara que la Seguretat Social liquida oficialment entre l'1 i el 4 d'agost, moltes entitats bancàries anticipen l'ingrés per assegurar la disponibilitat de liquiditat abans de final de mes.

Context macroeconòmic i tendència de l'avançament bancari

La pràctica d'avançar el pagament de les pensions s'ha consolidat els darrers anys com una eina eficient de fidelització per part dels bancs. Aquest avançament, sense cost addicional, és possible pel compte únic centralitzat de la Tresoreria General de la Seguretat Social. La tresoreria facilita a les entitats conèixer amb antelació els beneficiaris que rebran la pensió.

Aquest mecanisme no només ofereix avantatges comercials als bancs, sinó també una millora significativa en la planificació financera dels jubilats. En un estiu marcat per despeses creixents, accedir abans als diners pot suposar un alleujament per a moltes famílies

Bankinter i EVO: l'avançament que marca el pols

El juliol de 2025, Bankinter i EVO Banco seran els primers a fer l'ingrés: dimecres 23 de juliol. Bankinter manté el seu calendari habitual, sempre avançat respecte al primer dia hàbil del mes següent.

EVO, integrat recentment a Bankinter des de l'1 de juliol, segueix el seu ritme previ: també abona dimecres 23 en la seva darrera etapa com a entitat independent.

Aquest avançament reforça la posició competitiva de Bankinter, especialment després de la integració tecnològica amb EVO, que ha potenciat la seva oferta digital i fidelització.

I què passa amb la resta dels bancs?

El 24 de juliol serà el torn de CaixaBank, Santander, Unicaja i Sabadell, seguint el patró recurrent. L'endemà, divendres 25 de juliol, s'hi sumaran entitats com BBVA, ING, Abanca, Ibercaja, Caixa d'Enginyers, Cajamar, Kutxabank i Laboral Kutxa.

Tot i que coincideix amb la festivitat de Santiago Apòstol (25 de juliol) en regions com Galícia i el País Basc, els ingressos digitals no es veuen afectats, encara que les oficines físiques podrien romandre tancades en alguns territoris.

Finalment, Pibank opta per complir estrictament la normativa i fa l'ingrés l'1 d'agost, juntament amb el calendari oficial de la Seguretat Social. Així, un jubilat amb compte a Bankinter o EVO disposarà de la seva pensió gairebé una setmana abans que els clients de Pibank.

Conseqüències per a jubilats i bancs

Aquest avançament pot suposar una millora considerable en la gestió de pagaments domèstics, sobretot al juliol, quan s'acumulen despeses com llum, vacances o reformes. Tanmateix, també pot generar incertesa si els diners triguen més a arribar del que s'esperava.

Per a les entitats financeres, l'avançament actua com un incentiu competitiu per atraure clients grans. Aquests solen mantenir saldos elevats i contractar productes associats. Es tracta d'una estratègia de retenció efectiva en un segment amb baixa mobilitat bancària.

A més, la recent absorció d'EVO enforteix Bankinter amb més volum i capacitat operativa, consolidant la seva oferta omnicanal i servei digital.

Què fer si no reps la pensió després del 4 d'agost

Si el 4 d'agost encara no s'ha rebut la pensió, convé:

Confirmar amb l'entitat que no existeixi error en l'IBAN o suspensió. Verificar que no hi hagi hagut canvi de compte no comunicat a l'INSS. En cas de dubtes, contactar amb la Seguretat Social via seu electrònica, telèfon o cita en un CAISS.

Els motius solen estar relacionats amb incompatibilitats, dades desactualitzades o terminis de processament. El sistema d'avançament bancari per a pagaments de pensions ha evolucionat més enllà d'una simple fidelització: s'ha convertit en un al·licient estratègic que aporta valor real als pensionistes.