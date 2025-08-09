Logo xcatalunya.cat
Societat

L'avís del Banco Santander sobre els intents d'estafa

El banc detalla nous mètodes de frau a Internet i a les xarxes socials, impulsats per noves eines

per Max Riveras

En un entorn econòmic en constant evolució, els avenços tecnològics generen oportunitats i, alhora, nous riscos. En els darrers mesos, la proliferació de l’ús d’eines digitals ha reconfigurat totalment el terreny de joc per a delinqüents que operen des del ciberespai. La combinació d’intel·ligència artificial i tècniques tradicionals d’engany ha donat lloc a estafes més elaborades, amb un alt nivell de sofisticació.

 Durant aquest estiu, diversos bancs han elevat els seus protocols de seguretat. Tanmateix, la creixent complexitat dels fraus obliga a redoblar esforços. La innovació hauria de potenciar l’eficiència i la seguretat, no servir com a eina al servei del crim digital.

La frontera entre la confiança i el risc es torna més fina quan les estafes adopten formes aparentment humanes. Correus polits, perfils falsos a xarxes socials i trucades amb veus familiarment naturals fan que sigui molt més complicat detectar paranys abans que s’hagi compromès la informació personal. En aquest context, el  Banco Santander  va decidir emetre un avís públic.

Un avís que posa en alerta tots els clients

El Banco Santander ha llançat una alerta urgent adreçada a tots els seus clients per l’augment de noves estafes que circulen tant per Internet com a xarxes socials. En aquest comunicat, l’entitat adverteix que els ciberdelinqüents empren eines d’intel·ligència artificial per dotar d’aparença versemblant els seus enganys.

La sofisticació d’aquestes noves amenaces ha superat amb escreix els mètodes convencionals. Els estafadors ja no es limiten a missatges mal redactats o sospitosos. Ara poden clonar la veu d’un familiar o amic, de manera que qui rep la trucada creu estar en contacte amb algú de confiança. 

Així operen les estafes amb intel·ligència artificial

Una de les fórmules detectades comença amb una trucada inesperada d’una veu generada per IA que afirma que el correu electrònic del client ha estat hackejat. Tot seguit, la veu suggereix prémer un enllaç per “solucionar el problema”. Si l’usuari cedeix i fa clic, estaria atorgant als delinqüents el control de la seva informació personal.

En paral·lel, s’ha identificat una altra via d’atac a través de xarxes socials com TikTok, on apareixen vídeos que prometen descàrregues gratuïtes de programari popular com Windows 11, Spotify Prèmium o Microsoft Office. A la pràctica, aquests enllaços condueixen a programari maliciós que compromet dispositius en lloc de proveir programes legítims.

A més, han circulat ofertes falses que imiten identitats visuals de bancs o botigues conegudes —incloent-hi imatges, logotips o noms familiars— amb l’objectiu de guanyar la confiança de l’usuari. Darrere d’aquestes webs aparents s’amaga un propòsit clar: robar dades bancàries o sostreure diners directament dels comptes.

Les recomanacions de seguretat del Santander

Davant d’aquesta amenaça creixent, Santander  ha compartit una sèrie de consells pràctics per evitar caure en aquests paranys. Recomana desoir trucades que exigeixin acció immediata, fins i tot si la veu sona familiar. És fonamental comprovar l’autenticitat dels perfils a xarxes socials i desconfiar d’anuncis irresistibles.

Mai no s’hauria de compartir informació financera o personal per telèfon o en formularis de procedència dubtosa. S’aconsella accedir manualment als llocs oficials, verificant que l'URL sigui correcta, i sempre utilitzar contrasenyes robustes, diferents per a cada compte, canviant-les amb freqüència.

 Si es rep qualsevol comunicació sospitosa, la recomanació és interrompre la interacció i alertar immediatament l’entitat bancària. En temps d’innovació accelerada, protegir-se implica també mantenir la guàrdia alta. Llegeix sempre amb atenció, posa en dubte allò que sembli massa familiar o urgent, actua amb prudència i, en cas de dubte, consulta directament amb el teu banc.

