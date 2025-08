Ho anuncia Banco Santander: Beneficia 3,2 milions de persones

L'economia espanyola va mostrar en el segon trimestre un creixement del 0,7 % intertrimestral i del 2,8 % interanual. La seva trajectòria d'expansió ja suma sis trimestres sense interrupció, fonamentada en l'augment del consum intern i la inversió empresarial. L'ocupació ha continuat creixent i la inflació general es va situar en el 2,7 % interanual al juliol, amb un lleu repunt respecte al mes anterior.

Segons l'Observatori de la Digitalització Financera, el 71,45 % de la població espanyola ja utilitza activament canals en línia o apps per operar amb el seu banc. Banco Santander va explicitar al juny que comptava amb més de 61 milions de clients digitals, una xifra que supera en un 7 % la de l'any anterior. Aquesta xifra corona Santander com el canal digital més gran a Espanya —encara que la competència de CaixaBank, BBVA i Unicaja també accelera els seus avenços en aquest terreny.

Cicle de tipus i demanda de crèdit al consum

L'euríbor a un any va tocar el 2,079 % al juliol, una meseta que reflecteix la cautela del Banc Central Europeu respecte a noves pujades de tipus. Tot i això, les condicions del crèdit al consum comencen a endurir-se, segons l'enquesta del BCE.

S'espera que, en el tercer trimestre, els criteris de concessió en aquesta modalitat es tornin més estrictes al voltant del 4 % net. Això contrasta amb la relaxació projectada per a préstecs hipotecaris o d'empresa. En aquest context, els bancs veuen essencial mantenir la fidelització de clients rendibles.

Santander llança la seva campanya d'estiu —revelació clau

En aquest escenari competitiu i regulador va irrompre Santander amb una iniciativa específica. Del 2 al 8 de juliol, l'entitat va llançar una campanya exclusiva per a clients que ja tenen un préstec actiu contractat per via digital. L'oferta permetia a aquests clients aplicar una rebaixa personalitzada en el seu tipus d'interès actual. Fins a un 1 % —segons perfil, entre 0,50 %, 0,75 % o 1 % de disminució del cost financer— en contractar el nou finançament mitjançant l'app o la banca en línia. Es va apuntar que la campanya arribava a més de 3,2 milions de persones.

No es va tractar d'una rebaixa uniforme, sinó d'una personalització basada en el risc creditici del client. Santander va subratllar que, com a producte preconcedit, no es requeria sol·licitud addicional. L'usuari podia decidir si activar-lo, quan i com. D'aquesta manera, l'entitat va reforçar el seu enfocament de finançament digital directe, dissenyat per premiar la fidelitat.

Com encaixa aquesta campanya en l'estratègia financera de Santander?

L'ofensiva encaixa amb el seu objectiu de créixer en banca digital i traslladar més operacions al canal en línia. El crèdit personal al consum s'ha convertit en una palanca clau, precisament on competeix amb BBVA, que també ofereix préstecs ràpids en línia a no clients amb TAE des del 5,326 % (oferta vigent fins al setembre).

A més, Santander va tancar el primer semestre de 2025 amb un benefici atribuït rècord de 6 833 milions d'euros (+13 %), gràcies al bon comportament del marge d'interessos i de les comissions digitals. Aquesta campanya de rebaixes és coherent amb la seva política de mantenir actius de crèdit rendibles i clients de baix risc.

Què implica per al client i el mercat del crèdit?

Per als consumidors digitals amb un préstec en curs, la possibilitat de reduir el seu cost financer sense canviar d'entitat és un avantatge tangible. En un entorn d'inflació controlada, però conjuntura complexa als mercats exteriors, evitar costos extres pot significar estalvi mensual real. A més, reforça l'hàbit d'ús de canals en línia.

En l'àmbit sectorial, aquesta classe de campanyes va incidir també en el que s'ha observat: la recuperació del crèdit al consum, amb una major digitalització i processos més àgils. No obstant això, si es materialitza la previsió d'enduriment en aquests préstecs, l'incentiu a fidelitzar clients solvents es tornarà una prioritat per als grans bancs.