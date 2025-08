El nou espai per a emprenedors al Banc Santander

En un context de creixement de les petites i mitjanes empreses, la banca afronta el repte de reinventar els seus canals de relació. Les petites i mitjanes empreses suposen el 99 % del teixit empresarial espanyol i aporten prop del 65 % del PIB nacional segons dades de l'últim Premi Pime.

Al mateix temps, l'estratègia global de Banco Santander avança en inversions alternatives i expansió internacional. Això es reflecteix clarament en l'adquisició del fons Tresmares i la seva ambiciosa aposta per duplicar actius als Estats Units en els pròxims dos anys. En aquest escenari, l'espai per a emprenedors al Banco Santander, el Work Cafè, emergeix com un suport tangible d'innovació, col·laboració i creixement empresarial.

Espai global convertit en enclavament local: ja són 236 Work Cafè i 92 a Espanya

El concepte Work Cafè va néixer el 2016 a Xile, ideat com un híbrid entre oficines col·laboratives, cafeteria d'autor i sucursal bancària. Des de llavors ha crescut fins a comptar amb 236 centres repartits en nou països. Entre ells Mèxic, Brasil, Argentina, Portugal, Regne Unit, Polònia, Estats Units i Espanya, i amb 92 ubicacions al nostre país: 30 en nuclis urbans i 62 en campus universitaris.

| Banco Santander

Aquest model no només ha mantingut el seu esperit innovador, sinó que l'ha adaptat a cada mercat local, com la seu a Brooklyn, que prioritza el cotreball. A Espanya, l'obertura del nou Work Cafè funciona com un bucle d'escala global i presència local.

Serveis dissenyats per a emprenedors: cotreball, Smart Talks i treball en xarxa en cada visita

Aquest espai s'adreça a emprenedors amb compte a Santander, i també pels que no tenen. Aquí qualsevol professional pot treballar amb connexió Wi‑Fi gratuïta, gaudir de cafè de qualitat preparat per baristes experts, reservar sales de reunions i assistir a esdeveniments. Aquestes pantalles digitals, taulers físics i comunitat virtual permeten que els emprenedors multipliquin visibilitat i connectin amb potencials clients o col·laboradors mentre realitzen gestions bancàries. El banc comunica que el seu objectiu és que els clients no “hagin” d'anar a l'oficina, sinó que “vulguin” ser-hi.

Com funciona el Work Cafè de l'emprenedor? Reserva, beneficis i accés lliure

La reserva de sala es pot fer en línia o presencialment amb una targeta Santander. Tant clients com no clients tenen accés lliure al cotreball. Els primers gaudeixen de descomptes en begudes (30 % en cafè i te), mentre que l'accés a reunions privades sol dependre d'afiliació bancària santanderworkcafe.com. La integració amb plataformes globals d'emprenedoria com Santander X i Open Academy posa a l'abast formació en màrqueting digital, finançament sostenible o treball en xarxa estratègic, sense cost addicional per als emprenedors.

| XCatalunya, Banco Santander, erikreis

Impacte econòmic real: suport bancari que va més enllà del crèdit

Més enllà d'oferir un entorn professional adequat, el propòsit rau a afavorir el desenvolupament d'un ecosistema dinàmic. Santander ha mobilitzat inversions rellevants per a pimes —com la consolidació de Tresmares amb una participació del 89,9 %— i ha activat iniciatives com el Premi Pime o el pla “Emprende” juntament amb Legálitas. La xarxa física del Work Cafè opera com l'extensió tangible d'aquesta aposta: aquí l'emprenedor hi troba no només transaccions, sinó comunitat, visibilitat i formació que enriqueixen el seu projecte.

Des de 2016 fins avui, el model Work Cafè ha evolucionat de concepte bancari alternatiu a epicentre d'emprenedoria local amb una xarxa global que supera els 200 centres. Amb components com Wi‑Fi, sala i Smart Talks, es converteix en un far per a autònoms i petites empreses que cerquen alguna cosa més que una oficina: un espai on treballar, connectar-se, formar-se i créixer.