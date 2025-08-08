Atenció pensionista: El millor poble català per jubilar-te si vius de lloguer

Després de la jubilació, moltes persones es plantegen deixar enrere l'enrenou i el cost de les grans ciutats per instal·lar-se en llocs més assequibles, tranquils i envoltats de serveis. Tanmateix, no tots els pobles compleixen amb la combinació perfecta de preus baixos, bona connectivitat i accés a sanitat, quelcom clau per a una jubilació còmoda.
Un estudi recent del portal immobiliari Idealista, amb declaracions d'experts del sector, ha identificat diferents zones a Catalunya on el preu de l'habitatge és notablement més baix que la mitjana, però sense renunciar a una qualitat de vida elevada.
Habitatge assequible a l'interior
Segons Jordi Gruart, CEO de Monika Rüsch, les comarques de Lleida, Tarragona i la Catalunya Central concentren alguns dels habitatges més barats. En municipis com Balaguer, Mollerussa, Cervera o Tàrrega, és possible trobar immobles per menys de 1.000 euros el metre quadrat.
L'inconvenient és que, tot i que els preus siguin atractius, la connectivitat amb grans ciutats i l'oferta de serveis no sempre és òptima. Tot i així, per a qui prioritzi tranquil·litat i estalvi, aquestes opcions poden ser molt interessants.
Exemples de preus baixos a prop del mar
Leonardo Cromstedt, president de l'Associació Espanyola de Franquícies Immobiliàries (AEFI), destaca casos com el de la Sénia, al Montsià, on el preu per metre quadrat oscil·la entre 500 i 550 euros. La seva ubicació és estratègica: a menys de 20 minuts en cotxe de les platges de Tarragona i Castelló, fet que el converteix en un enclavament atractiu per gaudir del clima mediterrani.
A les àrees metropolitanes de Barcelona també hi ha possibilitats per a qui busca quelcom més econòmic que la capital. Segons Gruart, hi ha localitats amb preus que parteixen de 1.700 euros/m², davant dels més de 4.000 €/m² de mitjana a la ciutat.
Habitatges de gran mida a preus reduïts
L'AEFI esmenta un cas singular: Calaf, a la província de Barcelona, on el preu mitjà és de només 732 €/m². Això vol dir que un pis de 120 m² es pot adquirir per uns 75.000 euros, xifra molt per sota de la mitjana catalana. A més, es tracta d'un municipi tranquil, amb serveis bàsics i ben situat respecte a les vies de comunicació.
Pel que fa al mercat de lloguer, Tortosa apareix com el municipi català amb el preu per metre quadrat més baix, segons un altre estudi d'Idealista. El seu cost mitjà és de 7 €/m², la qual cosa suposa un 64 % menys que la mitjana de Catalunya. Aquest estalvi permet als jubilats disposar de més recursos per a oci, salut o viatges.
Triar bé per viure millor
L'elecció del lloc per jubilar-se no s'ha de basar únicament en el preu, sinó també en la qualitat de vida, l'accés a serveis sanitaris i la facilitat de transport. Les zones interiors ofereixen més estalvi, mentre que les àrees metropolitanes equilibren cost i connectivitat.
D'entre totes les opcions analitzades, hi ha un poble que destaca per combinar preu assequible, bona ubicació i serveis adequats per a qui busca una jubilació tranquil·la i segura: la Sénia.