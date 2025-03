Els 418 banquers del Banco Santander que guanyen més d'1 milió d'euros anuals

per Mireia Puig

En un context econòmic marcat per la recuperació postpandèmia i l'adaptació a noves realitats financeres, el sector bancari espanyol ha experimentat un creixement notable en els seus beneficis durant l'any 2024.

Els cinc principals bancs del país—Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell i Bankinter—van assolir un benefici rècord conjunt de 31.200 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 20% respecte a l'any anterior. Aquest auge s'atribueix, en part, als elevats tipus d'interès durant la primera meitat de l'any, que van impulsar els ingressos, i a una intensa activitat en la compravenda durant la segona meitat, coincidint amb una reducció d'aquests tipus.

En aquest escenari de bonança, el Banco Santander ha destacat no només pels seus resultats financers, sinó també per la remuneració dels seus alts executius. Segons l'Informe de Rellevància Prudencial de l'entitat, el 2024, 418 empleats van rebre una remuneració superior al milió d'euros, la qual cosa suposa un increment del 17% en comparació amb els 357 banquers que van assolir aquesta xifra el 2023.

| Banco Santander, Lisa Summer

Distribució de les remuneracions

L'estructura salarial d'aquests 418 banquers reflecteix una distribució escalonada:​

193 empleats van percebre entre 1 i 1,5 milions d'euros.​

96 banquers van obtenir entre 1,5 i 2 milions d'euros.

113 persones van rebre entre 2 i 5 milions d'euros.​

13 individus es van situar en el rang de 5 a 8 milions d'euros.​

2 empleats van cobrar entre 10 i 11 milions d'euros.

Un únic empleat va assolir una remuneració entre 14 i 15 milions d'euros.

És important destacar que aquestes xifres inclouen tant la retribució fixa com la variable, aquesta última subjecta a objectius a llarg termini i, en alguns casos, diferida en el temps.​

Factors que impulsen l'increment salarial

L'augment en el nombre de 'banquers milionaris' s'atribueix principalment als excel·lents resultats financers del Banco Santander el 2024. L'entitat va reportar un benefici net atribuït rècord de 12.574 milions d'euros i una sòlida ràtio de capital CET1 del 12,8%. Aquests èxits han permès al banc oferir bonificacions més generoses als seus empleats clau.​

| Arthon Meekodong

A més, la competència per atreure i retenir talent en mercats com els Estats Units i el Regne Unit ha influït en la política de remuneracions. De fet, el 34% dels empleats amb remuneracions superiors al milió d'euros es troben als Estats Units, i el 14% al Regne Unit. Gran part d'aquests professionals pertanyen a l'àrea de Corporate and Investment Banking, que ha registrat ingressos i beneficis rècord durant l'exercici.

Remuneració de l'alta direcció

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, va percebre una remuneració total de 13,77 milions d'euros el 2024, la qual cosa representa un increment del 13% respecte a l'any anterior. Aquesta xifra inclou una retribució variable diferida, lligada a objectius a llarg termini. Sense aquesta part diferida, Botín hauria guanyat 12,13 milions d'euros, un 5% més que el 2023.

Per la seva banda, el conseller delegat del banc, Héctor Grisi, va obtenir una remuneració de 8,308 milions, un 22% més que el 2023. Aquest increment es deu, en part, al millor rendiment de les accions i a l'inici de la seva remuneració diferida.