BBVA dona una gran notícia als seus futurs clients

En un context econòmic on la competència entre entitats financeres és cada cop més intensa, els bancs busquen atreure nous clients mitjançant ofertes atractives i beneficioses. Una de les estratègies més destacades és la bonificació per domiciliar la nòmina, una pràctica que ha guanyat popularitat en els últims anys. En aquest marc, BBVA ha llançat una promoció que recompensa amb 400 euros als nous clients que domiciliïn la seva nòmina a l'entitat.

L'oferta de BBVA: 400 euros per domiciliar la nòmina

BBVA ha posat en marxa una campanya dirigida a captar nous clients mitjançant la domiciliació de la seva nòmina. L'entitat ofereix una bonificació de 400 euros a aquells que obrin un Compte Nòmina Sense Comissions i domiciliïn una nòmina o pensió d'almenys 800 euros mensuals.

Aquesta promoció, vigent fins al 31 de març de 2025, requereix que el client mantingui la domiciliació durant un període mínim de 12 mesos. A més, el compte ofereix avantatges addicionals, com l'absència de comissions d'administració i manteniment, i una targeta de dèbit sense cost.

| BBVA, voyagerix, XCatalunya

Per accedir a aquesta promoció, els interessats han d'utilitzar el codi promocional "NOMINA400" durant el procés d'alta com a nou client en els canals digitals de BBVA. És important destacar que aquesta oferta està dirigida exclusivament a nous clients i que el compte ha de ser contractat de forma online.

Comparativa amb altres ofertes bancàries

L'estratègia d'oferir bonificacions per domiciliar la nòmina no és exclusiva de BBVA. Altres entitats financeres també han llançat promocions similars per atreure nous clients. A continuació, es presenten algunes de les ofertes més destacades:

Banco Santander: Ofereix fins a 400 euros als nous clients que obrin un Compte Online sense comissions i domiciliïn una nòmina o pensió. La bonificació varia segons l'import de la nòmina: 300 euros per a nòmines entre 600 i 2.500 euros, i 400 euros per a nòmines superiors a 2.500 euros. A més, es requereix la domiciliació de dos rebuts mensuals i una permanència de dos anys.

Ofereix fins a 400 euros als nous clients que obrin un Compte Online sense comissions i domiciliïn una nòmina o pensió. La bonificació varia segons l'import de la nòmina: 300 euros per a nòmines entre 600 i 2.500 euros, i 400 euros per a nòmines superiors a 2.500 euros. A més, es requereix la domiciliació de dos rebuts mensuals i una permanència de dos anys. Abanca: Amb el seu Compte Online Sense Comissions, Abanca ofereix una remuneració del 2% TAE el primer any per a saldos de fins a 15.000 euros. A més, els nous clients que domiciliïn una nòmina d'almenys 1.200 euros poden rebre fins a 370 euros de bonificació. El compte també inclou una targeta de dèbit sense comissions i transferències gratuïtes dins de la UE.

Amb el seu Compte Online Sense Comissions, Abanca ofereix una remuneració del 2% TAE el primer any per a saldos de fins a 15.000 euros. A més, els nous clients que domiciliïn una nòmina d'almenys 1.200 euros poden rebre fins a 370 euros de bonificació. El compte també inclou una targeta de dèbit sense comissions i transferències gratuïtes dins de la UE. Bankinter: Aquesta entitat ofereix un Compte Nòmina remunerat amb fins a un 5% TAE el primer any i un 2% TAE el segon, per a saldos de fins a 10.000 euros. El compte inclou serveis gratuïts com targetes de dèbit i crèdit, i accés a més de 17.000 caixers per retirar efectiu sense comissió.

Aquesta entitat ofereix un Compte Nòmina remunerat amb fins a un 5% TAE el primer any i un 2% TAE el segon, per a saldos de fins a 10.000 euros. El compte inclou serveis gratuïts com targetes de dèbit i crèdit, i accés a més de 17.000 caixers per retirar efectiu sense comissió. Unicaja: Per domiciliar una nòmina o pensió, Unicaja ofereix fins a 450 euros de bonificació, a més de fins a 180 euros addicionals per la domiciliació de rebuts. El compte no té comissions i ofereix avantatges com un descobert autoritzat de fins a 500 euros i avançament del cobrament de la pensió.

Consideracions abans de domiciliar la nòmina

Encara que les bonificacions per domiciliar la nòmina són atractives, és fonamental analitzar les condicions associades a cada oferta.

| BBVA, Dean Drobot, XCatalunya

Aspectes com la permanència requerida, les comissions aplicables, la necessitat de contractar productes addicionals i la rendibilitat oferta han de ser avaluats acuradament. A més, és recomanable comparar les diferents opcions disponibles al mercat per triar la que millor s'adapti a les necessitats i perfil financer de cada individu.

Les promocions per domiciliar la nòmina són una eina efectiva que els bancs utilitzen per captar nous clients. L'oferta de BBVA, amb una bonificació de 400 euros i un compte sense comissions, es posiciona com una de les més atractives del mercat. No obstant això, és essencial que els potencials clients analitzin totes les condicions i comparin amb altres ofertes per prendre una decisió informada i beneficiosa.