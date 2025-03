Gairebé un 50% de descompte: 4 productes a Bonpreu per a l'àpat més important del dia

per Xavi Martín

Esmorzar bé s'ha convertit en un dels objectius prioritaris per als consumidors que busquen cuidar la seva salut i començar el dia amb energia. Segons estudis recents, el primer àpat del dia determina en gran mesura el nostre rendiment físic i mental. Aquesta tendència creixent ha portat molts supermercats a reforçar les seves ofertes destinades a l'esmorzar, conscients que és una franja de consum clau per als seus clients.

En aquest context, Bonpreu i Esclat destaquen amb una nova oferta que serà molt atractiva per a aquells consumidors que busquen productes de qualitat a preus ajustats.

La cadena de supermercats catalana ha llançat una promoció especial vàlida fins al pròxim 31 de març, oferint gairebé un 50% de descompte en un lot especial on s'hi podren trobar quatre productes clau per començar el dia amb bon peu.

| Bonpreu

Una oferta irresistible per a un esmorzar equilibrat

Aquest lot, amb un preu original proper als 14 euros, es troba disponible ara per només 6,99 euros, cosa que representa una oportunitat d'estalvi considerable per als clients més atents. L'oferta inclou quatre productes acuradament seleccionats, combinant qualitat i nutrició per garantir un esmorzar complet i saludable.

Un dels productes estrella d'aquest lot és el brownie Km0 de la marca Ballarà, un pastís de 400 grams elaborat localment i el preu individual del qual ronda els 3,49 euros. Es tracta d'un producte ideal per a aquells que prefereixen començar el dia amb un toc dolç, acompanyat potser de fruita fresca o iogurt.

També hi són presents les conegudes galetes mediterrànies Núria, un paquet de 420 grams que individualment costa 4,40 euros. Aquestes galetes es caracteritzen pels seus ingredients naturals i el seu sabor equilibrat, perfectes per combinar amb begudes calentes o soles com a snack saludable entre hores.

| BonpreuEsclat

Productes gourmet que afegeixen valor a l'esmorzar

A més, el lot inclou una tauleta de xocolata negra ecològica amb un 85% de cacau, originària de Nicaragua, de la reconeguda marca Blanxart. Aquesta tauleta de 100 grams, valorada habitualment en 3,55 euros, destaca pel seu intens sabor i els beneficis antioxidants del cacau pur, recomanats per nutricionistes com a part d'una dieta equilibrada.

Finalment, no podia faltar un clàssic en qualsevol esmorzar català: el batut de cacau original de Cacaolat, una beguda icònica el preu habitual de la qual és de 2,50 euros per ampolla. Aquest producte és especialment popular entre els consumidors que busquen una beguda energètica i saborosa per complementar el seu esmorzar.

La combinació d'aquests quatre productes ofereix una proposta equilibrada tant en sabor com en qualitat nutricional, responent a una demanda creixent de productes saludables i de proximitat.