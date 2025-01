Gir de 180 graus al Banc Sabadell: Canvi de seu

El Banc Sabadell ultima els preparatius per traslladar de nou la seva seu social a Catalunya, set anys després de la seva decisió d'abandonar la comunitat autònoma en el punt àlgid del procés sobiranista de 2017. Segons ha avançat el diari ‘ABC’ i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies (ACN), l'entitat contempla que el seu consell d'administració aprovi properament aquest canvi de seu, en plena opa hostil de BBVA sobre el banc.

Aquest anunciat retorn es produiria després de la reunió extraordinària del consell d'administració del Banc Sabadell, que estaria prevista per a aquest mateix dimecres, segons han explicat fonts coneixedores de la situació. Encara que la notícia encara no ha estat confirmada oficialment pel banc, el Govern de la Generalitat ha declinat pronunciar-se sobre aquest moviment empresarial fins que la decisió sigui ferma.

Una sortida en ple procés

El Banc Sabadell es trobava entre les nombroses empreses que l'octubre de 2017 van decidir traslladar la seva seu fora de Catalunya. En aquell moment, el referèndum d'autodeterminació impulsat pel Govern de Carles Puigdemont i suspès pel Tribunal Constitucional, així com el xoc institucional amb l'Estat, havia suscitat preocupació en les elits financeres.

L'entitat va argumentar aleshores que la decisió de canviar el seu domicili social i fiscal perseguia frenar la fuga de dipòsits ocasionada per la por a una hipotètica exclusió de la zona euro o per la inseguretat legal que pogués afectar els estalvis dels seus clients. En aquest context, Sabadell va establir la seva seu a Alacant, la qual cosa va suposar un cop simbòlic en plena crisi institucional.

Un retorn set anys després

En l'actualitat, amb la pèrdua de la majoria independentista a les institucions i l'auge de partits com el PSC liderat per Salvador Illa, l'entitat estima que ha arribat l'hora de fer marxa enrere a aquella decisió i tornar a Catalunya. Observadors de la indústria interpreten aquest moviment també com una declaració de força per part de la direcció del banc davant l'opa hostil plantejada per BBVA, la qual cosa afegiria un factor estratègic a l'operació.

El retorn de la seva seu social es produiria en un moment en què altres companyies que també havien abandonat el territori català han optat per desfer aquest canvi. Un exemple recent és el de Ciments Molins, que a finals de l'any passat va anunciar el retorn del seu domicili fiscal a Catalunya, després de copiar la pràctica a Banc Sabadell.