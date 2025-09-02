Zarzuela, en silenci absolut després de la gran notícia sobre la infanta Sofia i la seva mare

La Casa Reial ha guardat silenci i no ha confirmat ni desmentit res sobre la nova vida universitària de Sofia. La informació sobre la infanta Sofia i la reina Letícia ha sortit a la llum a televisió, on s'ha anunciat que la reina està ajudant la seva filla en els seus preparatius. Des de llavors, des de Zarzuela mantenen el silenci absolut.
S'ha sabut que la reina Letícia ha tornat abans del previst a la seva rutina i ho ha fet sense grans actes, però sí amb moltes responsabilitats. La setmana passada va visitar, juntament amb el rei Felip, algunes de les zones més afectades pels incendis d'aquest estiu. Va ser una reaparició inesperada i, tanmateix, des de llavors, la seva agenda s'ha mantingut buida.
S'esperava que aquesta setmana tingués compromisos públics però en publicar-se l'agenda oficial, s'ha confirmat que la reina Letícia no tindrà actes, almenys, fins la propera. Això no ha significat descans. La reina ha continuat treballant, encara que en la intimitat.
Letícia es troba a Zarzuela amb Sofia
La reina Letícia ha dedicat aquests dies a tasques internes. Ha repassat informes, ha preparat les seves properes reunions, ha conegut nous membres del seu equip. Letícia ha fet tota aquesta feina invisible que després es reflecteix en les seves aparicions públiques, sempre mesurades al detall.
Aquesta absència de compromisos oficials li ha permès centrar-se en el personal. Les seves filles han estat vivint moments clau.
Ahir, la princesa Leonor va començar el seu tercer any de formació militar i va ingressar a l'Acadèmia General de l'Aire i de l'Espai, a San Javier. Ho va fer sola, sense els seus pares.
No ha estat casual. En no tenir actes aquell dia, la reina Letícia ha pogut estar pendent de la seva filla, encara que fos en privat. Ha viscut amb intensitat aquella jornada tan simbòlica.
Ha sortit a la llum que la reina Letícia estarà preparant els últims detalls perquè Sofia deixi aviat Zarzuela
Amb la infanta Sofia ha passat quelcom similar perquè aquests dies, la jove està a punt d'iniciar la seva carrera universitària. Ha triat Lisboa i començarà dilluns el grau en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. La reina Letícia ha aprofitat aquesta setmana per ajudar-la en els preparatius.
Tal com ha explicat la periodista Mariángel Alcázar a Vamos a ver, mare i filla estan tancant els últims detalls. La infanta viatjarà aquest cap de setmana. Per això, la reina Letícia ha prioritzat el seu paper de mare.
Mentrestant, des de Zarzuela no hi ha hagut cap pronunciament. Ni una paraula sobre aquesta informació. Un silenci absolut que ha deixat clar que, de vegades, la família està per sobre del protocol.