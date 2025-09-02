Logo xcatalunya.cat
Silenci a la Zarzuela després de l'última hora de la infanta Sofia i la seva mare | Europa Press, xcatalunya.cat
Gent

Zarzuela, en silenci absolut després de la gran notícia sobre la infanta Sofia i la seva mare

Zarzuela encara manté el silenci després de sortir a la llum l’última notícia sobre la infanta Sofia i la seva mare, la reina Letícia

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

La Casa Reial ha guardat silenci i no ha confirmat ni desmentit res sobre la nova vida universitària de Sofia. La informació sobre la infanta Sofia i la reina Letícia ha sortit a la llum a televisió, on s'ha anunciat que la reina està ajudant la seva filla en els seus preparatius. Des de llavors, des de Zarzuela mantenen el silenci absolut.

S'ha sabut que la reina Letícia ha tornat abans del previst a la seva rutina i ho ha fet sense grans actes, però sí amb moltes responsabilitats. La setmana passada va visitar, juntament amb el rei Felip, algunes de les zones més afectades pels incendis d'aquest estiu. Va ser una reaparició inesperada i, tanmateix, des de llavors, la seva agenda s'ha mantingut buida.

La reina Letícia amb vestit llarg blanc de tirants i sandàlies beix caminant a l’aire lliure
La reina Letícia va aparèixer a les zones afectades pels incendis | Europa Press

S'esperava que aquesta setmana tingués compromisos públics però en publicar-se l'agenda oficial, s'ha confirmat que la reina Letícia no tindrà actes, almenys, fins la propera. Això no ha significat descans. La reina ha continuat treballant, encara que en la intimitat.

Letícia es troba a Zarzuela amb Sofia

La reina Letícia ha dedicat aquests dies a tasques internes. Ha repassat informes, ha preparat les seves properes reunions, ha conegut nous membres del seu equip. Letícia ha fet tota aquesta feina invisible que després es reflecteix en les seves aparicions públiques, sempre mesurades al detall.

Aquesta absència de compromisos oficials li ha permès centrar-se en el personal. Les seves filles han estat vivint moments clau.

Dues noies joves amb els cabells llargs i solts estan dretes una al costat de l’altra en un ambient interior, totes dues llueixen vestits d’estiu i somriuen mentre miren en direccions diferents.
Leonor ja ha començat la seva formació militar i Sofia ho farà la setmana que ve | Europapress

Ahir, la princesa Leonor va començar el seu tercer any de formació militar i va ingressar a l'Acadèmia General de l'Aire i de l'Espai, a San Javier. Ho va fer sola, sense els seus pares.

No ha estat casual. En no tenir actes aquell dia, la reina Letícia ha pogut estar pendent de la seva filla, encara que fos en privat. Ha viscut amb intensitat aquella jornada tan simbòlica.

Ha sortit a la llum que la reina Letícia estarà preparant els últims detalls perquè Sofia deixi aviat Zarzuela

Amb la infanta Sofia ha passat quelcom similar perquè aquests dies, la jove està a punt d'iniciar la seva carrera universitària. Ha triat Lisboa i començarà dilluns el grau en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. La reina Letícia ha aprofitat aquesta setmana per ajudar-la en els preparatius.

Dues dones, que són la reina Letícia i la infanta Sofia, somriuen i conversen mirant-se l’una a l’altra en una habitació il·luminada amb cortines clares de fons.
Des de la Zarzuela no han confirmat que Letícia estigui ajudant la reina Sofia en els seus preparatius | Instagram, @casareal.es

Tal com ha explicat la periodista Mariángel Alcázar a Vamos a ver, mare i filla estan tancant els últims detalls. La infanta viatjarà aquest cap de setmana. Per això, la reina Letícia ha prioritzat el seu paper de mare.

Mentrestant, des de Zarzuela no hi ha hagut cap pronunciament. Ni una paraula sobre aquesta informació. Un silenci absolut que ha deixat clar que, de vegades, la família està per sobre del protocol.

