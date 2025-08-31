La ferma decisió de la reina Letícia amb la infanta Sofia: ja no hi ha marxa enrere

La reina Letícia sempre prioritza el seu paper de mare. I una bona mostra d'això és que ara ha pres una determinació taxativa sobre una de les seves filles, concretament sobre la infanta Sofia. Una postura que ja no té marxa enrere.
L'esposa del rei Felip, de cara a la marxa de la jove a Portugal per començar els seus estudis universitaris, ha decidit fer un pas ferm al respecte. I aquest ha quedat de manifest a través del web de la Casa Reial.
La reina Letícia decideix prioritzar la infanta Sofia per damunt de tot
La infanta Sofia es prepara per deixar Espanya en qüestió de dies i començar els seus estudis al Forward College. Una institució privada amb seu a Lisboa que forma part d'un programa internacional exhaustiu.
La jove iniciarà el grau en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. Un itinerari dissenyat per dotar els seus alumnes d'una visió global i que es desenvolupa en tres capitals europees. Davant d'aquesta nova etapa, la reina Letícia ha pres una decisió molt clara: dedicar aquests dies completament a la seva filla petita.
La Casa Reial ha publicat l'agenda de la setmana i en aquesta no apareix cap acte oficial per a la consort. És així, mentre que el rei Felip VI sí manté compromisos com l'obertura de l'any judicial o una audiència militar. Aquesta absència de la sobirana als actes públics només significa una cosa: està centrada en Sofia.
La decisió no és casual. Amb Leonor començant ja demà la seva formació a l'Acadèmia de l'Aire a Múrcia, ha considerat que el prioritari és acompanyar la seva filla petita. Sí, donar-li consells, ajudar-la a organitzar el seu trasllat i, sobretot, ser present en un pas tan important.
El trasllat a Lisboa no és menor. Allà s'enfrontarà a noves responsabilitats, un ritme de vida diferent i un context acadèmic internacional que marcarà el seu futur. La reina Letícia, conscient d'això, ha decidit fer tot el que estigui a les seves mans perquè la transició sigui tan fluida com sigui possible.
Aquesta fermesa en la seva decisió de posar la seva filla per davant dels compromisos de la Corona demostra, novament, com la reina entén la maternitat. Per a ella, els títols i les funcions institucionals són importants, però el seu paper de mare està per damunt de tot.
El nou futur de la infanta Sofia i la implicació de la reina Letícia
El Forward College, on estudiarà la infanta Sofia, és una universitat jove i amb un concepte innovador. Ofereix grups reduïts, tutories personalitzades i un pla acadèmic que combina la formació intel·lectual amb el desenvolupament pràctic i emocional dels seus alumnes.
El primer curs el realitzarà a Lisboa, on el campus es troba al bell mig del barri de Chiado, un lloc vibrant i cosmopolita. En els següents anys, ella completarà el seu itinerari a París i a Berlín, cosa que li permetrà viure de primera mà l'experiència de tres grans capitals europees. Aquesta formació contrasta amb la de Leonor, que ha seguit el camí de la preparació militar a Espanya, cosa que marca dues trajectòries molt diferents dins de la Família Reial.
Letícia ha estat molt implicada en tot el procés de selecció de la universitat. I ara està especialment pendent de la seva filla petita en aquests dies previs a la seva marxa. Per a la reina, aquestes hores compartides són ara molt més valuoses que qualsevol altra obligació oficial.
Aquesta decisió de l'esposa de Felip amb la infanta Sofia, de centrar-se en ella i acompanyar-la en el seu salt a la vida universitària, demostra la seva manera d'entendre la maternitat. No hi ha marxa enrere, perquè el vincle familiar, en el seu cas, sempre estarà per damunt de qualsevol protocol reial.