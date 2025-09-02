Logo xcatalunya.cat
Muntatge de fotos en primer pla de Jazmin Grace Grimaldi i Albert de Mònaco.
Sorpresa per la notícia d'última hora de Jazmin Grace, filla d'Albert de Mònaco
Gent

Sorpresa a Mònaco gràcies a l’última hora de Jazmin Grace, filla del príncep Albert

Jazmin Grace, filla del príncep Albert, ha publicat la seva última novetat a través de les seves xarxes per sorpresa de Mònaco

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Jazmin Grace Grimaldi ha estat notícia en les últimes hores perquè la filla gran del príncep Albert de Mònaco ha trencat amb la seva parella, el músic Ian Mellencamp. La notícia ha sorprès tothom a Mònaco. La relació ha acabat després de gairebé una dècada junts.

Tots dos han estat parella durant nou anys i la seva història ha estat marcada per l'amor, la complicitat i la discreció. La notícia l'ha publicada el diari britànic Daily Mail. Una font propera ha assegurat: “Tots dos han estat claus en la vida de l'altre, però ha arribat el moment de separar els seus camins”.

Primer pla de Jazmín Grimaldi vestida amb una camisa blanca mirant a la càmera.
Jazmin Grace ha trencat la seva relació amb la seva parella

En el seu entorn han confirmat que la relació ha deixat de funcionar i en els últims mesos, Jazmin ha deixat de compartir imatges amb Ian. Aquest canvi a les xarxes socials ha aixecat sospites. Tanmateix, un anell misteriós ha fet pensar en un possible compromís, però finalment, tot ha estat una falsa alarma.

Jazmin Grace, filla d'Albert de Mònaco, ha tingut una bonica història d'amor amb la seva actual exparella

La història entre Jazmin i Ian ha tingut moments públics. El març de 2017, tots dos van oficialitzar la seva relació a les xarxes socials i van compartir petons, missatges romàntics i gestos d'afecte.

El seu festeig va avançar ràpidament i en poc més d'un any, Ian va conèixer Albert de Mònaco. Es van veure junts a la llotja d'honor del Masters Series de Montecarlo.

Grup musical tocant a l’aire lliure amb una cantant al davant i músics tocant guitarra, saxòfon i contrabaix, tots vestits de manera elegant.
Jazmin Grace continua endavant amb la seva carrera artística

Jazmin Grace ha continuat treballant en la seva carrera com a actriu i cantant. La filla d'Albert de Mònaco i Tamara Rotolo ha intentat mantenir la seva independència artística. Ian, per la seva banda, ha seguit el seu camí en la música.

Tot i que no ha assolit la fama del seu oncle, John Cougar, ha aconseguit fer-se un nom propi. Abans de dedicar-se al rock, havia treballat com a model a Nova York. Ha posat per a grans marques i ha compartit campanyes amb Gigi Hadid o Toni Garrn.

L'última hora de Jazmin Grace, filla del príncep Albert, sorprèn Mònaco

La separació ha generat moltes reaccions. Tanmateix, Jazmin ha enviat un missatge clar. Fa només unes hores ha pujat una imatge a la platja.

Dona amb els cabells mullats mirant cap avall al costat d’unes roques i amb el mar de fons
Jazmin Grace s'ha mostrat feliç i tranquil·la a la platja en les últimes hores

En ella apareix tranquil·la, somrient i feliç. Ha mostrat que està en pau. La seva publicació ha transmès serenitat i esperança.

Jazmin Grace ha fet un pas important a la seva vida i ha tancat una etapa sentimental. Mònaco ha rebut la notícia amb sorpresa, però també amb respecte. La filla del príncep Albert ha demostrat fortalesa i el seu futur sembla estar ple de noves oportunitats.

