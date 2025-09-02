Sorpresa a Mònaco gràcies a l’última hora de Jazmin Grace, filla del príncep Albert

Jazmin Grace Grimaldi ha estat notícia en les últimes hores perquè la filla gran del príncep Albert de Mònaco ha trencat amb la seva parella, el músic Ian Mellencamp. La notícia ha sorprès tothom a Mònaco. La relació ha acabat després de gairebé una dècada junts.
Tots dos han estat parella durant nou anys i la seva història ha estat marcada per l'amor, la complicitat i la discreció. La notícia l'ha publicada el diari britànic Daily Mail. Una font propera ha assegurat: “Tots dos han estat claus en la vida de l'altre, però ha arribat el moment de separar els seus camins”.
En el seu entorn han confirmat que la relació ha deixat de funcionar i en els últims mesos, Jazmin ha deixat de compartir imatges amb Ian. Aquest canvi a les xarxes socials ha aixecat sospites. Tanmateix, un anell misteriós ha fet pensar en un possible compromís, però finalment, tot ha estat una falsa alarma.
Jazmin Grace, filla d'Albert de Mònaco, ha tingut una bonica història d'amor amb la seva actual exparella
La història entre Jazmin i Ian ha tingut moments públics. El març de 2017, tots dos van oficialitzar la seva relació a les xarxes socials i van compartir petons, missatges romàntics i gestos d'afecte.
El seu festeig va avançar ràpidament i en poc més d'un any, Ian va conèixer Albert de Mònaco. Es van veure junts a la llotja d'honor del Masters Series de Montecarlo.
Jazmin Grace ha continuat treballant en la seva carrera com a actriu i cantant. La filla d'Albert de Mònaco i Tamara Rotolo ha intentat mantenir la seva independència artística. Ian, per la seva banda, ha seguit el seu camí en la música.
Tot i que no ha assolit la fama del seu oncle, John Cougar, ha aconseguit fer-se un nom propi. Abans de dedicar-se al rock, havia treballat com a model a Nova York. Ha posat per a grans marques i ha compartit campanyes amb Gigi Hadid o Toni Garrn.
L'última hora de Jazmin Grace, filla del príncep Albert, sorprèn Mònaco
La separació ha generat moltes reaccions. Tanmateix, Jazmin ha enviat un missatge clar. Fa només unes hores ha pujat una imatge a la platja.
En ella apareix tranquil·la, somrient i feliç. Ha mostrat que està en pau. La seva publicació ha transmès serenitat i esperança.
Jazmin Grace ha fet un pas important a la seva vida i ha tancat una etapa sentimental. Mònaco ha rebut la notícia amb sorpresa, però també amb respecte. La filla del príncep Albert ha demostrat fortalesa i el seu futur sembla estar ple de noves oportunitats.