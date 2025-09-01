Logo xcatalunya.cat
Muntatge de fotos en primer pla de la infanta Sofia de Borbó amb el Palau de la Zarzuela de fons.
Felicitat a la Zarzuela per l'última hora sobre la infanta Sofia | Google Maps, xcatalunya.cat, Casa Real
Màxima alegria a la Zarzuela gràcies a la notícia d'última hora sobre la infanta Sofia

Han sortit a la llum noves informacions sobre l’educació de la infanta Sofia que han alegrat tothom a la Zarzuela

La Casa Reial ha rebut amb enorme entusiasme la darrera notícia relacionada amb Sofia. La filla menor dels reis ha confirmat la seva incorporació imminent al prestigiós Forward College, on començarà una nova etapa acadèmica. La notícia ha estat acollida amb orgull a la Zarzuela i la família ha celebrat aquest pas amb emoció.

Sofia ja compta els dies per iniciar aquest important capítol de la seva vida. Cursarà el grau en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals i es tracta d’un programa molt exigent, impartit íntegrament en anglès. El pla d’estudis se centra en el lideratge, el pensament crític i el debat, i les classes són reduïdes, amb uns quinze alumnes per grup.

La infanta Sofia somriu mentre està dreta a l'aire lliure amb un fons d'arbres i llum natural.
La infanta Sofia aviat estudiarà a Portugal | Casa Real

Aquest innovador programa es desenvolupa en tres ciutats europees: Lisboa, París i Berlín. La primera destinació de la infanta serà Lisboa. Curiosament, la princesa Leonor ja va visitar la capital portuguesa l’any passat en viatge oficial.

Sofia abandonarà la Zarzuela per començar els seus estudis

La connexió entre Portugal i la Família Reial sempre ha estat forta. Els reis Felip i Letícia han viatjat al país en diverses ocasions, tant en l'àmbit oficial com privat. A més, mantenen una relació cordial amb el president Marcelo Rebelo de Sousa.

L’entorn de Sofia a Portugal ha estat acuradament seleccionat. El campus de Forward College és a Chiado, un dels barris més emblemàtics i vibrants de Lisboa. És un lloc carregat d’història, cultura i dinamisme.

Una noia amb un vestit blanc somriu mentre camina en un esdeveniment envoltada de persones.
Sofia tindrà la seva residència a Benfica | Europapress

La residència es troba a Benfica, amb habitacions individuals, gimnàs, cuina i zones comunes. Un entorn que promet ser ideal per al seu desenvolupament personal i acadèmic.

Sofia aviat podrà gaudir de grans capvespres lluny de la Zarzuela

Tot i que les classes encara no han començat, el centre ha mantingut una activitat intensa i, a les xarxes socials, s’han compartit nombroses publicacions recents. En una d’elles, s’ha pogut llegir: “Preciosos capvespres des de Lisboa”, acompanyada d’una imatge d’estudiants davant del mar. Ben aviat, Sofia podrà gaudir d’aquest entorn privilegiat.

La infanta Sofia asseguda al costat d'una finestra amb un fons de jardí verd.
La infanta Sofia comptarà amb un entorn privilegiat a Portugal | Casa Real

La vida universitària a Forward College inclou molt més que classes. Hi ha clubs de surf, ioga, cuina, lectura, defensa personal i jocs de taula. També s’han organitzat esdeveniments socials, culturals i esportius.

El model educatiu ha posat el focus en el benestar emocional, el lideratge i la participació social. Sofia comptarà amb assessorament personal i formació en habilitats clau per al seu futur. Sens dubte, una etapa il·lusionant que ha omplert d’alegria tota la família reial.

