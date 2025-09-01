Màxima alegria a la Zarzuela gràcies a la notícia d'última hora sobre la infanta Sofia

La Casa Reial ha rebut amb enorme entusiasme la darrera notícia relacionada amb Sofia. La filla menor dels reis ha confirmat la seva incorporació imminent al prestigiós Forward College, on començarà una nova etapa acadèmica. La notícia ha estat acollida amb orgull a la Zarzuela i la família ha celebrat aquest pas amb emoció.
Sofia ja compta els dies per iniciar aquest important capítol de la seva vida. Cursarà el grau en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals i es tracta d’un programa molt exigent, impartit íntegrament en anglès. El pla d’estudis se centra en el lideratge, el pensament crític i el debat, i les classes són reduïdes, amb uns quinze alumnes per grup.
Aquest innovador programa es desenvolupa en tres ciutats europees: Lisboa, París i Berlín. La primera destinació de la infanta serà Lisboa. Curiosament, la princesa Leonor ja va visitar la capital portuguesa l’any passat en viatge oficial.
Sofia abandonarà la Zarzuela per començar els seus estudis
La connexió entre Portugal i la Família Reial sempre ha estat forta. Els reis Felip i Letícia han viatjat al país en diverses ocasions, tant en l'àmbit oficial com privat. A més, mantenen una relació cordial amb el president Marcelo Rebelo de Sousa.
L’entorn de Sofia a Portugal ha estat acuradament seleccionat. El campus de Forward College és a Chiado, un dels barris més emblemàtics i vibrants de Lisboa. És un lloc carregat d’història, cultura i dinamisme.
La residència es troba a Benfica, amb habitacions individuals, gimnàs, cuina i zones comunes. Un entorn que promet ser ideal per al seu desenvolupament personal i acadèmic.
Sofia aviat podrà gaudir de grans capvespres lluny de la Zarzuela
Tot i que les classes encara no han començat, el centre ha mantingut una activitat intensa i, a les xarxes socials, s’han compartit nombroses publicacions recents. En una d’elles, s’ha pogut llegir: “Preciosos capvespres des de Lisboa”, acompanyada d’una imatge d’estudiants davant del mar. Ben aviat, Sofia podrà gaudir d’aquest entorn privilegiat.
La vida universitària a Forward College inclou molt més que classes. Hi ha clubs de surf, ioga, cuina, lectura, defensa personal i jocs de taula. També s’han organitzat esdeveniments socials, culturals i esportius.
El model educatiu ha posat el focus en el benestar emocional, el lideratge i la participació social. Sofia comptarà amb assessorament personal i formació en habilitats clau per al seu futur. Sens dubte, una etapa il·lusionant que ha omplert d’alegria tota la família reial.