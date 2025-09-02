Zarzuela, en silencio absoluto tras el notición sobre la infanta Sofía y su madre

La Casa Real ha guardado silencio y no ha confirmado ni desmentido nada sobre la nueva vida universitaria de Sofía. La información sobre la infanta Sofía y doña Letizia ha salido a la luz en televisión, donde se ha anunciado que la reina está ayudando a su hija en sus preparativos. Desde entonces, desde Zarzuela mantienen el silencio absoluto.

Se ha conocido que la reina Letizia ha vuelto antes de lo previsto a su rutina y lo ha hecho sin grandes actos, pero sí con muchas responsabilidades. La semana pasada visitó, junto al rey Felipe, algunas de las zonas más afectadas por los incendios de este verano. Fue una reaparición inesperada y sin embargo, desde entonces, su agenda se ha mantenido despejada.

| Europa Press

Se esperaba que esta semana tuviera compromisos públicos pero al publicarse la agenda oficial, se ha confirmado que doña Letizia no tendrá actos, al menos, hasta la próxima. Esto no ha significado descanso. La reina ha seguido trabajando, aunque en la intimidad.

Letizia se encuentra en Zarzuela junto a Sofía

Doña Letizia ha dedicado estos días a tareas internas. Ha repasado informes, ha preparado sus próximas reuniones, ha conocido a nuevos miembros de su equipo. Letizia ha hecho todo ese trabajo invisible que después se refleja en sus apariciones públicas, siempre medidas al detalle.

Esa ausencia de compromisos oficiales le ha permitido centrarse en lo personal. Sus hijas han estado viviendo momentos clave.

| Europapress

Ayer, la princesa Leonor comenzó su tercer año de formación militar e ingresó en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier. Lo hizo sola, sin sus padres.

No ha sido casual. Al no tener actos ese día, doña Letizia ha podido estar pendiente de su hija, aunque fuera en privado. Ha vivido con intensidad esa jornada tan simbólica.

Ha salido a la luz que la reina Letizia estará preparando los últimos detalles para que Sofía deje pronto Zarzuela

Con la infanta Sofía ha ocurrido algo similar debido a que en estos días, la joven está a punto de iniciar su carrera universitaria. Ha elegido Lisboa y comenzará el lunes el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. La reina Letizia ha aprovechado esta semana para ayudarla en los preparativos.

| Instagram, @casareal.es

Tal y como ha contado la periodista Mariángel Alcázar en Vamos a ver, madre e hija están cerrando los últimos detalles. La infanta viajará este fin de semana. Por eso, doña Letizia ha priorizado su papel de madre.

Mientras tanto, desde Zarzuela no ha habido pronunciamiento. Ni una palabra sobre esta información. Un silencio absoluto que ha dejado claro que, en ocasiones, la familia está por encima del protocolo.