Un informant de la Corona britànica confirma la gran notícia del príncep George

George d'Anglaterra ha guanyat visibilitat els darrers mesos. Mentre la seva mare, Kate Middleton, ha continuat amb la seva recuperació després d'un tractament oncològic, ell ha iniciat una etapa clau. El jove hereu s'ha estat preparant per començar el seu darrer any a Lambrook School aquest setembre de 2025.
Ha estat un pas més en una formació pensada per equilibrar tradició i modernitat. La família reial ha canviat de residència recentment. S'ha instal·lat a Forest Lodge, dins del Windsor Great Park.
Segons ha revelat un informe exclusiu de People, han prioritzat una vida quotidiana lluny del focus mediàtic. Han buscat moments íntims i tranquils, lluny de les càmeres.
George està acaparant cada cop més atenció mediàtica a Anglaterra
El passat 5 de maig, el príncep George va cridar l'atenció pública perquè va acompanyar els seus pares i el rei Carles en un acte commemoratiu a Buckingham Palace. L'esdeveniment retia homenatge a veterans de la Segona Guerra Mundial. La seva actitud va ser destacada per la seva maduresa i serenitat i People ha assenyalat que el seu comportament ha reflectit la confiança adquirida els darrers anys.
“Ha estat el primer indici que George comença a assumir futures responsabilitats”, ha declarat Russell Myers de The Mirror. La preparació del príncep ha seguit una estratègia clara, definida pels seus pares.
Segons diverses fonts citades per People, William i Kate han optat per un camí prudent. Han volgut que George s'integri al rol reial en etapes, sense presses ni pressions externes.
Un testimoni proper al palau ha tret a la llum el que molts sospitaven: Kate i William han decidit educar el seu fill gran sota les seves pròpies normes i valors. No han seguit cegament els protocols reials. Han preferit una criança adaptada als temps actuals.
El príncep George d'Anglaterra està tenint una infància relativament normal
La vida de George ha combinat actes públics amb una rutina escolar estable. Ha participat en esdeveniments com Wimbledon o els saluts des del balcó del palau. Tanmateix, ha mantingut una vida discreta i ha conviscut amb els seus germans, Charlotte i Louis, que solen acaparar mirades per la seva espontaneïtat.
Mentrestant, la salut del rei Carles ha continuat sent motiu d'atenció. Als seus 76 anys, ha seguit en tractament contra el càncer. Això ha reactivat les especulacions sobre el futur del tron.
Un col·laborador del palau ho ha resumit clarament: “És el futur monarca de 12 anys més normal que hem tingut”. George ha representat una nova etapa per a la corona: més propera i més humana.