Muntatge de fotos en primer pla de Felip VI somrient amb una imatge del palau de la Zarzuela de fons.
Ningú ha quedat indiferent al que s'ha publicat | Europa Press, Google Maps, xcatalunya.cat
Gent

La Zarzuela, sense paraules: una periodista destapa el més controvertit de Felip VI

Pilar Eyre, coneguda per les seves notícies sobre la Casa Reial, ha tret a la llum una informació que està generant polèmica

Imatge de la redactora María Merino
per María Merino

A la Zarzuela s'han quedat tots sense paraules. I és que la periodista Pilar Eyre ha tornat a posar la Família Reial al punt de mira. Ho ha fet en oferir una informació controvertida sobre Felip VI.

Exactament, ha revelat la xifra aproximada que costen les vacances privades del rei, la seva dona i les seves filles. I la veritat és que la quantitat està generant i generarà segur un debat públic.

Tatiana Radziwil, la princesa Leonor, la reina Sofia, el doctor Fruchau i Felip VI posen a l’aire lliure durant el capvespre, algunes d’elles conversant i d’altres mirant a la càmera, totes vestides amb roba d’estiu i colors variats.
Felip VI, de nou en el focus mediàtic pel que s'ha revelat | Europa Press

La Zarzuela es queda muda en descobrir-se la dada més polèmica de Felip VI

Felip VI, la reina Letícia, Leonor i Sofia es troben en aquests moments gaudint d'unes vacances privades, com fan cada any. Després de passar uns dies a Palma, han emprès un viatge a un lloc desconegut per als ciutadans espanyols. I és que, com tenen establert, durant diverses jornades s'aïllen de tot i de tothom.

No se sap públicament el destí que han triat, tot i que Pilar Eyre, al seu blog de la revista Lecturas, ha insinuat que són en terres hel·lenes. I és que ha exposat: “Tot apunta que es troben a Grècia. El passat dijous es va poder observar que el Falcon aterrava a Atenes passades les 21:30”.

“Un destí que els reis coneixen bé. I on no seria d'estranyar que aprofitessin per trobar-se amb Guillermo i Màxima d'Holanda, que tenen una mansió allà”.

L'elecció del lloc no és l'únic que ha generat interès. El punt més delicat del relat de l'experta en Casa Reial ha estat l'estimació de la despesa que impliquen aquestes vacances privades.

Cinc persones posen juntes a l’aire lliure, dues d’elles sostenen un trofeu platejat i totes vesteixen roba elegant i colorida.
El que costen les vacances privades de Felip VI i la seva família ha estat revelat per Pilar Eyre | Instagram, @casareal.es

Segons ella, el cost es pot calcular al voltant dels 500.000 €. Una xifra que, inevitablement, està plantejant i plantejarà debat entre la ciutadania. Concretament, preguntes sobre l'ús de recursos i sobre la conveniència d'una despesa tan elevada, cosa que reobre la polèmica.

La periodista ha introduït un matís que afegeix encara més interès a la polèmica. Ha assenyalat que alguns podrien argumentar que una quantitat tan alta hauria d'implicar transparència sobre el destí de les vacances. Però, ella ha rematat amb una reflexió: “La veritat és que aquesta quantitat seria la mateixa tant si ho sabem com si no ho sabem”.

A la Zarzuela, les vacances privades dels reis han estat tradicionalment un tema delicat. D'una banda, es defensa el dret de Felip VI i la seva família a gaudir del seu temps lliure amb discreció. De l'altra, sorgeixen veus que reclamen més transparència al respecte.

Que el viatge es faci després d'una estada pública a Mallorca, on la Família Reial participa en esdeveniments i actes oficials, augmenta el contrast entre totes dues etapes del seu estiu. Mentre a Palma es mostren propers i visibles, en el seu viatge privat opten pel silenci i la reserva absoluta.

Diverses persones adultes i una jove assenyalen en diferents direccions mentre conversen en un ambient interior il·luminat.
La quantiosa xifra de les vacances privades de Felip VI i la seva família genera comentaris | Europapress

Una despesa, la de Felip VI i la seva família, que reobre velles discussions

El càlcul de 500.000 € no es desglossa en detall, però inclouria l'ús de l'avió oficial, mesures de seguretat, allotjament i altres despeses logístiques. Tot i que es tracta d'una estimació, la sola menció de la xifra està encenent els comentaris a xarxes i fòrums d'opinió. D'aquí que a la Zarzuela estan en silenci, sense saber què dir.

Per a alguns, aquesta suma és raonable tenint en compte el nivell de seguretat i les necessitats que comporta un desplaçament de la Família Reial. Per a d'altres, però, és una despesa excessiva que requereix una explicació més clara. Fins i tot hi ha qui considera que això demostra que la monarquia és una malversació que s'hauria d'eliminar.

