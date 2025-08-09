La Zarzuela, sense paraules: una periodista destapa el més controvertit de Felip VI

A la Zarzuela s'han quedat tots sense paraules. I és que la periodista Pilar Eyre ha tornat a posar la Família Reial al punt de mira. Ho ha fet en oferir una informació controvertida sobre Felip VI.
Exactament, ha revelat la xifra aproximada que costen les vacances privades del rei, la seva dona i les seves filles. I la veritat és que la quantitat està generant i generarà segur un debat públic.
La Zarzuela es queda muda en descobrir-se la dada més polèmica de Felip VI
Felip VI, la reina Letícia, Leonor i Sofia es troben en aquests moments gaudint d'unes vacances privades, com fan cada any. Després de passar uns dies a Palma, han emprès un viatge a un lloc desconegut per als ciutadans espanyols. I és que, com tenen establert, durant diverses jornades s'aïllen de tot i de tothom.
No se sap públicament el destí que han triat, tot i que Pilar Eyre, al seu blog de la revista Lecturas, ha insinuat que són en terres hel·lenes. I és que ha exposat: “Tot apunta que es troben a Grècia. El passat dijous es va poder observar que el Falcon aterrava a Atenes passades les 21:30”.
“Un destí que els reis coneixen bé. I on no seria d'estranyar que aprofitessin per trobar-se amb Guillermo i Màxima d'Holanda, que tenen una mansió allà”.
L'elecció del lloc no és l'únic que ha generat interès. El punt més delicat del relat de l'experta en Casa Reial ha estat l'estimació de la despesa que impliquen aquestes vacances privades.
Segons ella, el cost es pot calcular al voltant dels 500.000 €. Una xifra que, inevitablement, està plantejant i plantejarà debat entre la ciutadania. Concretament, preguntes sobre l'ús de recursos i sobre la conveniència d'una despesa tan elevada, cosa que reobre la polèmica.
La periodista ha introduït un matís que afegeix encara més interès a la polèmica. Ha assenyalat que alguns podrien argumentar que una quantitat tan alta hauria d'implicar transparència sobre el destí de les vacances. Però, ella ha rematat amb una reflexió: “La veritat és que aquesta quantitat seria la mateixa tant si ho sabem com si no ho sabem”.
A la Zarzuela, les vacances privades dels reis han estat tradicionalment un tema delicat. D'una banda, es defensa el dret de Felip VI i la seva família a gaudir del seu temps lliure amb discreció. De l'altra, sorgeixen veus que reclamen més transparència al respecte.
Que el viatge es faci després d'una estada pública a Mallorca, on la Família Reial participa en esdeveniments i actes oficials, augmenta el contrast entre totes dues etapes del seu estiu. Mentre a Palma es mostren propers i visibles, en el seu viatge privat opten pel silenci i la reserva absoluta.
Una despesa, la de Felip VI i la seva família, que reobre velles discussions
El càlcul de 500.000 € no es desglossa en detall, però inclouria l'ús de l'avió oficial, mesures de seguretat, allotjament i altres despeses logístiques. Tot i que es tracta d'una estimació, la sola menció de la xifra està encenent els comentaris a xarxes i fòrums d'opinió. D'aquí que a la Zarzuela estan en silenci, sense saber què dir.
Per a alguns, aquesta suma és raonable tenint en compte el nivell de seguretat i les necessitats que comporta un desplaçament de la Família Reial. Per a d'altres, però, és una despesa excessiva que requereix una explicació més clara. Fins i tot hi ha qui considera que això demostra que la monarquia és una malversació que s'hauria d'eliminar.