Zarzuela, sin palabras: una periodista destapa lo más controvertido de Felipe VI

En Zarzuela se han quedado todos sin palabras. Y es que la periodista Pilar Eyre ha vuelto a poner a la Familia Real en el disparadero. Lo ha hecho al ofrecer una información controvertida sobre Felipe VI.

Exactamente, ha desvelado la cifra aproximada que cuestan las vacaciones privadas del rey, su mujer y sus hijas. Y lo cierto es que la cantidad está generando y va a generar seguro un debate público.

Zarzuela se queda muda al descubrirse el dato más polémico de Felipe VI

Felipe VI, la reina Letizia, Leonor y Sofía se encuentran en estos momentos disfrutando de unas vacaciones privadas, como hacen cada año. Después de pasar unos días en Palma de Mallorca, han emprendido un viaje a un lugar desconocido para los ciudadanos españoles. Y es que, como tienen establecido, durante varias jornadas se aíslan de todo y de todos.

Nada se sabe públicamente del destino que han elegido, aunque Pilar Eyre, en su blog de la revista Lecturas, ha insinuado que están en tierras helenas. Y es que ha expuesto: “Todo apunta a que se encuentran en Grecia. El pasado jueves se pudo observar que el Falcon aterrizaba en Atenas pasadas las 21:30”.

“Un destino que los reyes conocen bien. Y donde no sería de extrañar que aprovecharan para encontrarse con Guillermo y Máxima de Holanda, quienes poseen una mansión allí”.

La elección del lugar no es lo único que ha generado interés. El punto más delicado del relato de la experta en Casa Real ha sido la estimación del gasto que implican estas vacaciones privadas.

Según ella, el coste puede calcularse en torno a los 500.000 €. Una cifra que, inevitablemente, está planteando y va a plantear debate entre la ciudadanía. Concretamente, preguntas sobre el uso de recursos y sobre la conveniencia de un gasto tan elevado, lo que reaviva la polémica.

La periodista ha introducido un matiz que añade aún más interés a la polémica. Ha señalado que algunos podrían argumentar que una cantidad tan alta debería implicar transparencia sobre el destino de las vacaciones. Pero, ella ha rematado con una reflexión: “La verdad es que esta cantidad sería la misma tanto si lo sabemos como si no lo sabemos”.

En Zarzuela, las vacaciones privadas de los reyes han sido tradicionalmente un tema delicado. Por un lado, se defiende el derecho de Felipe VI y su familia a disfrutar de su tiempo libre con discreción. Por otro, surgen voces que reclaman mayor transparencia al respecto.

Que el viaje se realice después de una estancia pública en Mallorca, donde la Familia Real participa en eventos y actos oficiales, aumenta el contraste entre ambas etapas de su verano. Mientras en Palma se muestran cercanos y visibles, en su viaje privado optan por el silencio y la reserva absoluta.

Un gasto, el de Felipe VI y su familia, que reabre viejas discusiones

El cálculo de 500.000 € no se desglosa en detalle, pero incluiría el uso del avión oficial, medidas de seguridad, alojamiento y otros gastos logísticos. Aunque se trata de una estimación, la sola mención de la cifra está encendiendo los comentarios en redes y foros de opinión. De ahí que en Zarzuela están en silencio, sin saber qué decir.

Para algunos, esta suma es razonable teniendo en cuenta el nivel de seguridad y las necesidades que conlleva un desplazamiento de la Familia Real. Para otros, sin embargo, es un gasto excesivo que requiere una explicación más clara. Incluso hay quienes consideran que eso demuestra que la monarquía es un desfalco que debería eliminarse.