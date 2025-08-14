El xef José Andrés (56 anys) pren una decisió taxativa que altera el rei Carles III

El xef espanyol José Andrés, de 56 anys, ha fet un pas que ha captat l'atenció internacional. La seva decisió ha tingut un impacte directe a la Casa Reial britànica, especialment en el rei Carles III. Encara que els detalls s'han revelat recentment, la seva elecció ha generat reaccions diverses i ha deixat clar el seu posicionament personal.
José Andrés no ha pres una decisió qualsevol. El xef ha optat per alinear-se amb el príncep Harry i Meghan Markle, cosa que s'ha interpretat com un clar suport. Aquest gest es dona en el context de l'estrena de la nova temporada de With Love, Meghan a Netflix, un projecte de la duquessa.
Meghan Markle ha descrit la docu-sèrie com el seu projecte més íntim i personal. Hi compartirà consells sobre cuina, decoració i estil de vida amb un selecte grup de celebritats. Entre ells, destaca la participació de José Andrés, que ha decidit donar suport a la parella en aquesta nova etapa mediàtica.
El xef José Andrés, còmplice entre fogons i nou aliat a Montecito
Al tràiler de la sèrie, Meghan i José Andrés gaudeixen preparant una paella amb llagosta als jardins de Montecito. En un to relaxat, la duquessa menciona que el príncep Harry no suporta el marisc, cosa que provoca la divertida resposta del xef: “I t'hi vas casar?”. Aquesta escena ressalta la proximitat entre tots dos i demostra que la seva relació va més enllà de l'àmbit professional.
L'aparició de José Andrés es dona just quan Meghan i Harry han renovat el seu contracte amb Netflix. L'acord, per uns 100 milions de dòlars, assegura la producció de nous continguts que mantindran la parella en el punt de mira públic. Segons Meghan, el seu objectiu és crear projectes que connectin globalment i reflecteixin els seus valors compartits.
La decisió del xef José Andrés incomoda el rei Carles III
Per a la premsa britànica, la implicació de José Andrés és un detall significatiu. El seu prestigi internacional, especialment per la seva tasca humanitària amb World Central Kitchen, aporta suport a la imatge dels ducs. Per al rei Carles III, aquesta decisió s'interpreta com un altre cop en la ja tensa relació familiar.
Encara que el xef no ha explicat públicament les seves motivacions, la seva presència en el projecte ha estat suficient per generar titulars. La participació d'un xef espanyol de renom en una producció tan vinculada a Harry i Meghan afegeix un nou ingredient a les tensions dins de Buckingham Palace. Sens dubte, aquesta decisió de José Andrés seguirà donant de què parlar els pròxims mesos.