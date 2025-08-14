Sara Sanz, a punt de fer un pas a ‘Sueños de libertad’ que farà un gir a la seva trama

L'avanç del capítol de Sueños de libertad ha deixat els espectadors sense paraules. I és que en ell s'ha desvelat que la Cristina, a qui dona vida Sara Sanz, estarà a prop de fer un pas que pot canviar la seva història per sempre.
Després de conèixer una informació transcendental sobre la seva vida, la jove decidirà que ha arribat el moment de no quedar-se de braços plegats. Això sí, demanarà ajuda per dur-ho a terme.
Cristina, interpretada per Sara Sanz, fa un pas cap al descobriment de la seva identitat a Sueños de libertad
La Cristina ha viscut una voràgine d'esdeveniments des de la seva arribada a l'empresa. En concret, ha conegut la seva mare biològica, Irene. I en el capítol d'ahir va descobrir una cosa més: aquesta li va informar que José era el seu pare. Sí, el porter de l'habitatge dels seus pares.
Aquesta tarda, després de conèixer aquesta informació, la jove es plantejarà que no pot quedar impassible davant del que ja sap. Per això, ni curta ni mandrosa, li demanarà una cosa molt especial a la dona que li va donar la vida. Ni més ni menys que li sol·licitarà que l'acompanyi a parlar amb ell, ja que no s'atreveix a afrontar aquest moment sola.
La decisió de la Cristina reflecteix un canvi d'actitud que els espectadors feia temps que esperaven veure en el personatge. Al llarg de Sueños de libertad, hem estat testimonis de les dificultats que la Cristina ha tingut per trobar el seu lloc. I ara, amb aquesta nova revelació, s'enfronta a una cruïlla que podria fer-li un gir radical a la seva vida.
En demanar ajuda a la Irene, demostrarà que no està disposada a quedar-se de braços plegats. Evidenciarà que ha decidit agafar les regnes del seu destí.
Sueños de libertad viurà un episodi trepidant amb altres històries en joc
Mentre la Cristina prendrà una decisió transcendental, el capítol d'avui de Sueños de libertad també aprofundirà en altres trames que estan en desenvolupament. Per exemple, la relació entre la Begoña i en Gabriel continuarà sent una de les més intrigants de la sèrie.
Després de passar la nit junts, ella estarà plena de dubtes sobre la seva relació amb l'advocat. En una conversa clau, li demanarà temps per ordenar els seus pensaments. I el nebot d'en Damián li deixarà clar que potser sigui ell qui hagi de fer un pas enrere.
D'altra banda, la doctora Borrell també estarà lidiant amb els seus propis dilemes. En el capítol d'avui, s'enfrontarà a la incòmoda situació de parlar amb en Luis sobre el que ha passat durant la seva assistència al simposi. Ell li assegurarà que no hi ha motius per preocupar-se, i que tothom està travessant temps complicats.
Mentrestant, la Gema es trobarà preocupada per la situació del seu fill Teo a l'escola. Després dels últims esdeveniments, decidirà que el millor serà que el nen es quedi a casa fins que tot es calmi. Tanmateix, ell té altres plans i intentarà amagar que està rebent ajuda d'en Raúl per aprendre a defensar-se dels abusos escolars.
D'altra banda, en Gabriel continuarà manipulant els que l'envolten. Li demanarà a la María que es deixi assessorar per l'agent de borsa que li ha presentat per multiplicar el patrimoni de la Julia. Al mateix temps, ell també s'acostarà a la doctora Borrell amb l'excusa d'un mal de cap, cosa que reforçarà les seves intencions de guanyar-se la seva confiança.
A més, la Marta donarà un consell a la Fina. Li demanarà que no s'ho pensi i accepti la feina d'en Pelayo.
Per si no n'hi hagués prou, en Tasio no dubtarà a enfrontar-se a Andrés per haver-lo utilitzat en la seva batalla personal. Encara més, li deixarà clar que és igual que tots els De La Reina i que ja no està disposat a seguir les seves ordres.
A més, el fill d'en Damián rebrà de mans de la María una informació que el deixarà destrossat. Coneixerà que la Begoña i en Gabriel han passat la nit junts.
El pròxim episodi de Sueños de libertad promet ser un punt d'inflexió per a la Cristina, interpretada per Sara Sanz. La seva decisió d'enfrontar-se al seu passat, demanant ajuda a la Irene, canviarà completament el rumb de la seva trama. Mentrestant, les tensions entre la resta de personatges continuaran creixent, cosa que mantindrà els fans expectants davant de cada nou lliurament.