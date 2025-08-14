El chef José Andrés (56 años) toma una tajante decisión que altera al rey Carlos III

El chef español José Andrés, de 56 años, ha dado un paso que ha captado la atención internacional. Su decisión ha tenido un impacto directo en la Casa Real británica, especialmente en el rey Carlos III. Aunque los detalles se han revelado recientemente, su elección ha generado reacciones diversas y ha dejado claro su posicionamiento personal.

José Andrés no ha tomado una decisión cualquiera. El chef ha optado por alinearse con el príncipe Harry y Meghan Markle, lo que ha sido interpretado como un claro apoyo. Este gesto se da en el contexto del estreno de la nueva temporada de With Love, Meghan en Netflix, un proyecto de la duquesa.

| Europa Press

Meghan Markle ha descrito la docuserie como su proyecto más íntimo y personal. En ella, compartirá consejos sobre cocina, decoración y estilo de vida con un selecto grupo de celebridades. Entre ellos, destaca la participación de José Andrés, quien ha decidido apoyar a la pareja en esta nueva etapa mediática.

El chef José Andrés, cómplice entre fogones y nuevo aliado en Montecito

En el tráiler de la serie, Meghan y José Andrés disfrutan preparando una paella con langosta en los jardines de Montecito. En un tono relajado, la duquesa menciona que el príncipe Harry no soporta el marisco, lo que provoca la divertida respuesta del chef: “¿Y te casaste con él?”. Esta escena resalta la cercanía entre ambos y demuestra que su relación va más allá de lo profesional.

La aparición de José Andrés se da justo cuando Meghan y Harry han renovado su contrato con Netflix. El acuerdo, por unos 100 millones de dólares, asegura la producción de nuevos contenidos que mantendrán a la pareja en el ojo público. Según Meghan, su objetivo es crear proyectos que conecten globalmente y reflejen sus valores compartidos.

| Netflix

La decisión del chef José Andrés incomoda al rey Carlos III

Para la prensa británica, la implicación de José Andrés es un detalle significativo. Su prestigio internacional, especialmente por su labor humanitaria con World Central Kitchen, aporta respaldo a la imagen de los duques. Para el rey Carlos III, esta decisión es interpretada como otro golpe en la ya tensa relación familiar.

Aunque el chef no ha explicado públicamente sus motivaciones, su presencia en el proyecto ha sido suficiente para generar titulares. La participación de un chef español de renombre en una producción tan vinculada a Harry y Meghan añade un nuevo ingrediente a las tensiones dentro de Buckingham Palace. Sin duda, esta decisión de José Andrés seguirá dando de qué hablar en los próximos meses.