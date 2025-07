José Andrés t’ensenya a preparar un plat emblemàtic de la cuina catalana

per Pol Nadal

En el món de la gastronomia, hi ha receptes tradicionals que són impressionants. Això és precisament el que ha tornat a fer José Andrés, el xef asturià més internacional. Té restaurants arreu del món i fa gaudir els seus comensals amb propostes que combinen el millor de la cuina regional i la practicitat més contemporània.

El popular cuiner, conegut tant pels seus restaurants amb estrella Michelin com per la seva tasca humanitària, ha tornat a situar-se al centre de la conversa gastronòmica. Al seu programa de televisió, no ha dubtat a recuperar una de les receptes més emblemàtiques de la cuina catalana. L'ha adaptada als temps i ha demostrat que la tradició és molt important a la cuina.

Les xarxes socials han recollit l'eco de la seva darrera gesta culinària, on la xatonada es converteix en un plat capaç de conquerir aquells que volen menjar bé sense complicacions.

José Andrés revoluciona la xatonada catalana a televisió

No és la primera vegada que José Andrés sorprèn amb una proposta inesperada. Aquest plat, típic a Vilanova i la Geltrú o Sitges, sol preparar-se a l'hivern. També destaca per la frescor de l'escarola, la intensitat de la salsa romesco i la presència de productes del mar en conserva.

Durant l'emissió de Vamos a cocinar con José Andrés, el xef asturià compartí la seva visió de la xatonada com “aperitiu, primer, segon i tercer plat, tot junt”. També animà els seus espectadors a perdre la por a les conserves.

A parer seu, no importa tant el plat com la creativitat i l'anàlisi de cada ingredient disponible al rebost. Així, integrà ventresca de tonyina en conserva juntament amb bacallà, anxoves i olives, aconseguint una versió pràctica i assequible que ha captat l'atenció de milers de seguidors.

Es poden veure imatges del cuiner explicant com barrejar l'escarola fresca amb una vinagreta de romesco, com amanir amb oli d'oliva verge extra i vinagre i acabar el plat amb ametlla marcona ratllada i herbes aromàtiques.

Reaccions a les xarxes socials

Les reaccions no s'han fet esperar. Els xefs i usuaris anònims han celebrat el seu caràcter proper i la seva aposta pels productes més naturals.

També s'han recollit reaccions des de Catalunya, on no pocs usuaris han reconegut el mèrit d'apropar una amanida tan vinculada a la identitat local a un públic internacional.

Plat excel·lent des del punt de vista nutricional

En l'àmbit nutricional, experts en alimentació han subratllat els beneficis de la combinació proposada: fibra, proteïnes d'alt valor biològic i greixos saludables en una sola recepta. Tot això sense oblidar el paper de la salsa romesco com a font d'antioxidants. No obstant això, es recomana moderació amb les anxoves per a persones amb hipertensió.