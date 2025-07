Xavier Graset: el passatemps artístic de la seva filla

En un cap de setmana de gran intensitat emocional, Xavier Grasset, el rostre informatiu de TV3 i conductor de La selva, celebrava un dels moments més commovedors de la seva vida: veure la seva filla Anna ballar en públic. El periodista, natural de Vila‑seca, amb arrels entre Tarragona i Reus, va compartir a Instagram imatges de la mostra de final de curs a l'acadèmia D’iDansa Centre de Dansa d’Ivette Saez.

Més enllà de la professionalitat de Grasset, el que crida l’atenció és com ha sabut equilibrar la seva vida pública amb un projecte familiar a Reus. L’elecció de viure-hi no és casual: la seva esposa, Anna Maria Vilella, és advocada a la ciutat i des de fa anys ha consolidat una rutina familiar consistent. Anna i el seu germà bessó Bernat, tots dos de setze anys, estan creixent en un entorn que prioritza el vessant cultural i emocional.

Debut com a ballarina

La nit en qüestió va tenir lloc a Reus, on Anna va protagonitzar la mostra final de l’acadèmia de dansa. A través del compte d’Instagram de Xavier Grasset es van veure instantànies de moments lluminosos. Anna en focus, amb la mirada concentrada i el rostre reflectint aquella barreja d’orgull i esforç que només deixen els escenaris. Segons fonts dels organitzadors, l’espectacle va congregar la comunitat local, inclosos companys, pares i seguidors del programa La selva.

| TV3, XCatalunya

A les xarxes, missatges d’afecte i reconeixement van inundar el post del periodista, que no va trigar a expressar la seva emoció en forma d’emoji i breu reflexió. Res de sensacionalista, només paternitat emotiva i pública, sense artificis.

Atenció familiar

Des d’entrevistes prèvies, Grasset ha deixat clar que la seva prioritat són els seus fills i que vol ser un pare ferm, però afectuós. Amb el seu canvi al programa de tardes, ha pogut aprofitar els caps de setmana per estar amb l’Anna i en Bernat, fomentant interessos culturals com viatges, cinema, conservatori... També va confessar com comparteixen sopars i moments de família, davant d’aquella relació de distància que mantenia quan el seu horari complicat gairebé no deixava espai per a les petites rutines familiars.

Aquest ànim de compartir temps de qualitat és visible ara a les publicacions. Anna, des de jove, ha mostrat sensibilitat artística, i el fet que hagi triat la dansa com a via d’expressió afegeix profunditat a una família que sempre ha valorat la cultura.

| TV3, 3Cat, XCatalunya

El Nacional va signar un reportatge al maig que detallava el moment clau de l’esdeveniment, evocant la influència maternal: “Anna, de 16 anys, igual que la seva mare”. És curiós com aquest tipus de notícies impacten en un nínxol entre el vessant familiar, local i mediàtic, generant empatia real entre els seguidors.

Un nou capítol artístic

Anna Grasset no ha protagonitzat portades per un escàndol, sinó per un talent real que emergeix en un context familiar sòlid. La disciplina, la passió i el suport d’un pare present, equilibrat i emocionalment conscient, revelen una història familiar que combina el quotidià amb l’humà. És un exemple de criança atenta sense caure en un paternalisme tou. Més aviat, en un suport que fomenta el creixement autèntic.