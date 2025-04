Bones notícies per a Xavier Graset i La Selva a TV3 abans de Setmana Santa

La Setmana Santa és la setmana dels miracles. Uns dies destinats a que aquells qui creuen, reforcin la seva unió amb la fe. I a que li demanin al seu venerat que es compleixin els seus plans de vida més ambiciosos. No sabem si Xavier Gasset va acudir al Diumenge de Pasqua per reforçar el seu compromís amb l'altíssim, o si simplement s'ho ha guanyat a pols, però el cert és que no podia haver començat millor per a ell aquesta setmana.

El presentador català condueix cada dia, de dilluns a divendres en jornades laborables, el programa de La Selva, que s'emet a TV3 a partir de les 17:20h aproximadament. Durant una hora i 45 minuts, a la tele pública catalana es reprodueix aquest magazín en directe, que es va estrenar al setembre de 2024 substituint Planta Baixa.

| 3Cat

El cert és que, fins ara, els números d'audiència no estaven sent gens encoratjadors. Ni molt menys. Amb prou feines s'està rondant un 10% de quota de pantalla de mitjana i la situació semblava no remuntar. No obstant això, aquest dilluns 14 d'abril, la tendència va canviar positivament, mostrant una xifra a l'alça del 12%. Parlant en espectadors, són 127 mil.

De fet, totes les dades de la tarda són bastant més optimistes de l'habitual, probablement per les dates 'festives' en què ens trobem. Atrapa'm si pots i Està passant van aconseguir ambdues un 17% de share, amb 206 i 255 mil espectadors, respectivament. Evidentment, tot i que són números, com dèiem, molt positius, no són, ni de lluny, els millors de TV3 en el dia.

TV3 sempre per davant

Com és habitual, el Telenotícies Vespre és l'espai que s'emporta la palma en prime time, amb un 19% i 352.000 espectadors, duplicant les xifres de La Revuelta i El Hormiguero a Catalunya. Per cert, en territori català se segueix preferint el programa de David Broncano al de Pablo Motos, encara que a Espanya la tendència ha canviat en els últims mesos.

No obstant això, al migdia, el més consumit va ser el Telenotícies Migdia, aconseguint ser l'emissió més vista de tot el dia amb 355 mil telespectadors. A la nit, després del telenotícies, Masterchef va aconseguir uns bons registres, amb el 15,6% de quota de pantalla en la seva franja. Res malament.

A l'hora de les telenovel·les, també mantenint les tendències habituals, La Promesa d'Antena 3 segueix una mica a l'estela del Com si fos ahir de TV3. En termes generals, doncs, dia gran per a TV3, que segueix sent l'opció favorita per als catalans en pràcticament totes les franges horàries.