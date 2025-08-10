Logo xcatalunya.cat
Jesús Ortiz ha convertit aquest poble en el lloc perfecte per gaudir de la seva vida amb un perfil baix | GTRES, xcatalunya.cat, Kasto
Visitem el poble de Madrid on el pare de la reina Letícia té un xalet de luxe

Un enclavament madrileny es converteix en el refugi de Jesús Ortiz, que tria el perfil baix en una zona d'alt nivell

per Angélica Oyarzún

La vida del pare de la reina Letícia transcorre en calma, lluny dels focus, però sempre amb un lloc reservat en els moments importants. Jesús Ortiz ha sabut mantenir-se fidel al seu caràcter discret, cultivant un perfil baix fins i tot en actes on la família reial acapara tota l'atenció.

Ana Togores, la seva esposa, i Jesús Ortiz es van instal·lar fa uns anys en una de les zones més exclusives del nord-oest de Madrid. Pozuelo de Alarcón és la ciutat on van construir la seva llar. Allà, el matrimoni gaudeix d'un entorn que combina seguretat, privacitat i un ritme de vida plàcid.

Jesús Ortiz amb vestit clar somriu en un ambient interior il·luminat amb llums brillants.
Jesús Ortiz ha establert la seva vida a Pozuelo de Alarcón | Europa Press

Una llar envoltada de luxe i calma

El seu habitatge s'ubica dins d'una urbanització privada amb garita de seguretat, cosa que garanteix la màxima tranquil·litat. Gairebé no es coneixen detalls sobre l'interior. El mateix Jesús Ortiz ha estat molt curós a protegir la seva intimitat, cosa comprensible pel seu vincle familiar.

En aquesta exclusiva àrea de Pozuelo, les cases superen àmpliament el milió i mig d'euros i no és estrany trobar propietats que arriben als 3, 4 o fins i tot 5 milions. Ortiz viuria en una gran casa amb totes les comoditats, un refugi ideal per allunyar-se del bullici de la capital.

Vista aèria d’una avinguda arbrada envoltada d’edificis residencials i cotxes aparcats a banda i banda
El lloc de residència de Jesús Ortiz té tot el necessari per a una vida de luxe | Facebook, @ayto.pozuelo.alarcon

Pozuelo de Alarcón: un refugi amb privilegis

A només 15 minuts de la Zarzuela, Pozuelo de Alarcón ofereix privacitat sense renunciar a les comoditats de la gran ciutat. Els seus més de 70 parcs i eixos verds el converteixen en un enclavament ideal per a passejades i activitats a l'aire lliure.

El municipi compta amb una agenda cultural envejable, amb espais com el MIRA Teatre, el Centre Cultural Padre Vallet i l'Espai Cultural Volturno. Els esdeveniments se succeeixen durant tot l'any, des d'espectacles teatrals fins a festes populars.

Per als amants del cinema, els Cines Kinépolis a la Ciudad de la Imagen ofereixen una experiència de primer nivell a Europa. L'oferta gastronòmica supera els 170 restaurants i bars repartits per zones com Pozuelo Pueblo o l'avinguda d'Europa.

Façana d’un edifici institucional amb diverses finestres, escales d’accés, banderes i una plaça amb bancs i arbres al davant.
L'habitatge de Jesús Ortiz li permet estar a prop de Letícia, perquè és a només 15 minuts de la Zarzuela | Facebook, @ayto.pozuelo.alarcon

El pare de Letícia Ortiz: un avi present i un veí exemplar

Tot i el seu perfil baix, Jesús Ortiz no s'absenta de les cites familiars clau. En el seu moment, es va deixar veure a Cadis per acomiadar la princesa Leonor abans d'embarcar-se al vaixell escola Elcano. També manté tradicions com el berenar del Dia de Reis amb les seves netes a casa seva.

Jesús Ortiz compta amb més de 50 anys de trajectòria en la comunicació. I, ara, combina el seu amor per la lectura, la música i els viatges amb la vida tranquil·la que li ofereix Pozuelo. Un equilibri que reflecteix a la perfecció l'estil de vida que ha triat

