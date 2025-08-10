Visitamos el pueblo de Madrid donde el padre de la reina Letizia tiene un lujoso chalé

La vida del padre de la reina Letizia transcurre en calma, lejos de los focos, pero siempre con un lugar reservado en los momentos importantes. Jesús Ortiz ha sabido mantenerse fiel a su carácter discreto, cultivando un perfil bajo incluso en actos donde la familia real acapara toda la atención.

Ana Togores, su esposa, y Jesús Ortiz se instalaron hace unos años en una de las zonas más exclusivas del noroeste de Madrid. Pozuelo de Alarcón es la ciudad en la que construyeron su hogar. Allí, el matrimonio disfruta de un entorno que combina seguridad, privacidad y un ritmo de vida apacible.

Un hogar rodeado de lujo y calma

Su vivienda se ubica dentro de una urbanización privada con garita de seguridad, lo que garantiza máxima tranquilidad. Apenas se conocen detalles sobre el interior. El propio Jesús Ortiz ha sido muy cuidadoso en proteger su intimidad, algo comprensible por su vínculo familiar.

En esta exclusiva área de Pozuelo, las casas superan ampliamente el millón y medio de euros y no es raro encontrar propiedades que alcanzan los 3, 4 o incluso 5 millones. Ortiz viviría en una gran casa con todas las comodidades, un refugio ideal para alejarse del bullicio de la capital.

Pozuelo de Alarcón: un refugio con privilegios

A solo 15 minutos de la Zarzuela, Pozuelo de Alarcón ofrece privacidad sin renunciar a las comodidades de la gran ciudad. Sus más de 70 parques y ejes verdes lo convierten en un enclave ideal para paseos y actividades al aire libre.

El municipio cuenta con una agenda cultural envidiable, con espacios como el MIRA Teatro, el Centro Cultural Padre Vallet y el Espacio Cultural Volturno. Los eventos se suceden durante todo el año, desde espectáculos teatrales hasta fiestas populares.

Para los amantes del cine, los Cines Kinépolis en la Ciudad de la Imagen ofrecen una experiencia de primer nivel en Europa. La oferta gastronómica supera los 170 restaurantes y bares repartidos por zonas como Pozuelo Pueblo o la Avenida de Europa.

El padre de Letizia Ortiz: un abuelo presente y un vecino ejemplar

Pese a su perfil bajo, Jesús Ortiz no se ausenta de las citas familiares clave. En su momento, se dejó ver en Cádiz para despedir a la princesa Leonor antes de embarcarse en el buque escuela Elcano. También mantiene tradiciones como la merienda del Día de Reyes con sus nietas en su casa.

Jesús Ortiz cuenta con sus más de 50 años de trayectoria en la comunicación. Y, ahora, combina su amor por la lectura, la música y los viajes con la vida tranquila que le ofrece Pozuelo. Un equilibrio que refleja a la perfección el estilo de vida que ha elegido.