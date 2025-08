La nova mania de Letícia Ortiz que genera enrenou a la Zarzuela... i costa diners

La imatge pública de la reina Letícia és la d'una dona impecable, perfeccionista i sempre en control de cada detall. Tanmateix, el que per a molts és una virtut de cara a la galeria, sembla haver-se convertit en una font de tensió de portes endins. En els últims temps, ha transcendit que el seu afany per l'ordre i la pulcritud ha escalat a un nivell que molts qualifiquen d'obsessiu, generant un ambient d'alta pressió al Palau de la Zarzuela.

Lluny de ser un simple caprici, aquesta fixació per la neteja s'ha transformat, segons fonts properes al palau, en una mania que regeix el dia a dia de la residència reial. La convivència, asseguren, s'ha tornat més complicada sota el jou d'una exigència que no coneix límits i que posa a prova la paciència del mateix personal que treballa per a la Família Reial.

Un protocol de neteja gairebé quirúrgic

L'exigència de Letícia Ortiz ha portat a la implementació d'un protocol de neteja extraordinàriament rigorós que no deixa marge per al més mínim error.

| Casa Real, XCatalunya

No es tracta només de mantenir les estances presentables; l'objectiu és assolir un estat d'asèpsia gairebé total que frega el malaltís. Aquesta situació, segons s'informa, ha contribuït a una notable rotació en el personal de servei, incapaç de suportar la constant pressió.

Les normes són clares i específiques. Els terres antics del palau, per exemple, no poden tocar-se amb productes líquids que puguin deteriorar-los. La seva neteja es fa exclusivament amb mopes seques i un captador de pols. Als lavabos, l'ordre és utilitzar baietes suaus, no abrasives, per no fer malbé l'esmalt dels sanitaris, juntament amb desinfectants específics que erradiquin qualsevol germen sense deixar residus.

La pols és considerada l'enemic públic número u. Per combatre-la, els equips de neteja han d'utilitzar aspiradores amb tubs telescòpics capaços d'arribar fins a l'últim racó de les cornises i prestatgeries. La directriu és clara: ni una sola partícula de pols és tolerable. A aquestes mesures s'hi afegeix una de les regles més comentades: qualsevol objecte de més de dos centímetres que es trobi a terra s'ha de recollir de manera immediata.

| Reina Letizia

El cost ocult d'una imatge impol·luta

Aquesta obsessió pel control no només es reflecteix en la neteja, sinó també en la seguretat del personal. Els empleats han de passar per un escàner de raigs X, similar al dels aeroports, i deixar els seus dispositius electrònics en una taquilla abans de començar la seva jornada, limitant la seva comunicació amb l'exterior.

Tot i que no es pot quantificar el cost exacte d'aquesta "mania", és evident que un protocol tan exhaustiu té implicacions econòmiques. L'ús de productes específics, la necessitat d'un equip nombrós i l'alta rotació de personal, que implica constants processos de selecció i formació, suposen una despesa considerable que se suma al manteniment general de la Zarzuela.

Més enllà dels diners, el veritable cost podria ser l'ambient que es respira en la que, a més de ser una institució, és la llar de la Família Reial. La recerca incessant d'una perfecció inabastable sembla estar generant més tensions que harmonia.