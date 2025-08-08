Un periodista espanyol acaba de confirmar una cosa de la princesa Leonor i Letícia

El gest de la princesa Leonor i la seva mare, la reina Letícia en la seva darrera aparició pública ha fet parlar molt. El que fins fa uns dies era només un detall que havia passat desapercebut, ara ha estat aclarit per un periodista amb el seu veritable significat. La confirmació ha arribat després d'una de les cites més destacades de l'estiu per a la família reial.
Dilluns passat, al Palau de Marivent, va tenir lloc la tradicional recepció estival amb l'assistència dels reis i les seves filles. Ha estat en aquest acte on Leonor i la seva germana, juntament amb Letícia, van sorprendre amb un moment tan inesperat com simbòlic, ja que van saludar en llengua de signes. Aquest gest no només ha captat l'atenció dels presents, sinó que es va fer viral ràpidament a les xarxes socials.
Omar Suárez, periodista i col·laborador del programa Vamos a Ver, ha explicat en directe què hi ha darrere d'aquesta escena. Fill de pares sords i gran coneixedor de la llengua de signes, ha confirmat que totes tres van voler presentar-se seguint el costum d'aquest llenguatge. A més, ha detallat que cadascuna d'elles es va identificar amb un signe personal que té un significat específic.
Així interpreta el periodista la salutació de la princesa Leonor, la infanta i la seva mare, la reina Letícia
En el cas de la princesa Leonor, el gest fa referència a un tret molt reconeixible de la seva infància. Segons Suárez, quan era petita portava sempre un serrell cap a un costat, una cosa que es va convertir en un senyal d'identitat per a qui la coneixia. Per això, el seu signe en la llengua de signes reprodueix aquest característic moviment.
La reina Letícia, en canvi, compta amb un gest molt més senzill i directe. El col·laborador ha confirmat que el seu signe és la lletra 'L', inicial del seu nom, una cosa habitual en aquest tipus de presentacions. Pel que fa a la infanta, Omar va consultar amb els seus pares, que van deduir que el seu signe podria deure's al seu somriure i a la manera com afina els ulls quan riu.
El periodista aclareix l'elecció del signe de la princesa Leonor, la seva germana i la reina Letícia
Durant la tertúlia, Antonio Rossi ha plantejat una qüestió clau sobre qui decideix el signe que representa cada persona. Suárez ha explicat que pot ser un mateix qui l'elegeixi o bé que l'hi assignin altres persones en funció d'un tret característic. En qualsevol cas, sempre es tracta d'una cosa que identifiqui de manera clara i única l'individu.
Aquest gest de la família reial, ja confirmat en el seu significat, ha estat valorat com un detall inclusiu i proper. No només ha permès visibilitzar la llengua de signes, sinó que també ha mostrat Leonor, la seva germana i Letícia en una faceta més personal. Un petit moment que, gràcies a l'explicació d'Omar Suárez, ha passat de l'anècdota a convertir-se en un símbol.