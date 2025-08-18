Visitem l'hotel on és Antonio Banderas a Màlaga i hi ha alguna cosa que t'impactarà

Antonio Banderas ha triat passar part del seu estiu en un dels hotels més emblemàtics de la Costa del Sol. Es tracta d’un lloc que, a més de luxe i exclusivitat, guarda una història fascinant i una transformació que no deixa indiferent ningú. Visitem l’hotel on s’allotja l’actor malagueny i, efectivament, hi ha quelcom que impacta des del primer moment.
L’hotel és el Kimpton Los Monteros, ubicat a Marbella, i el que més crida l’atenció és la seva espectacular piscina amb vistes al mar. Totalment reformada, combina el blanc lluminós amb el turquesa de l’aigua, creant una sensació de frescor gairebé cinematogràfica. Però el que realment sorprèn no és només el disseny, sinó la història que amaga aquest lloc des de la seva inauguració el 1962.
Fundat per Ignacio Coca, empresari lligat a les elits del franquisme, l’hotel va néixer amb només 35 habitacions i un nom que ret homenatge a les monteries que gaudia amb Franco. Aquí estiuejaven personalitats com els reis emèrits, i pels seus passadissos han passat llegendes com Elisabeth Taylor, Sean Connery, Camilo José Cela o Michael Jackson. Aquest darrer es va allotjar a Los Monteros el 1988 per al seu primer concert a Espanya, una anècdota que molts encara recorden a la zona.
La presència d’Antonio Banderas i la seva parella, Nicole Kimpel, marca la nova etapa de l’històric hotel
L’antic director Rafael de la Fuente va relatar com Franco acudia a l’hotel a prendre cigalons, i com El Corzo, el seu restaurant, va ser pioner a tenir una Estrella Michelin a Espanya. També va recordar la curiosa història de la paleta francesa per posar salsa, introduïda aquí per primera vegada i després imitada a altres platges. I, per descomptat, hi ha qui encara guarda entrades del concert de Julio Iglesias al club de platja, per les quals es pagaven xifres altíssimes.
Avui, l’hotel viu una nova etapa sota la marca Kimpton, atraient noves celebritats com Diego El Cigala o Nicole Kimpel, parella de Banderas. Ella mateixa ha omplert les seves xarxes d’imatges del lloc, enamorada dels seus colors i del disseny actual, que respecta l’ànima mediterrània. Des de la terrassa anomenada El Escondido, Nicole i Antonio observen les obres de la seva futura casa, ubicada molt a prop de l’hotel.
Així és el racó malagueny que ha conquerit Antonio Banderas
Aquest espai, dividit en dos nivells, ofereix una experiència completament diferent segons l’hora del dia. La part alta evoca els anys 70 amb mobiliari en tons terracota, mentre que la inferior compta amb una piscina infinita amb vistes al mar. Aquí, cada divendres, el DJ Pepino Marino punxa música vuitantera, convertint la terrassa en el nou punt de trobada de la Costa del Sol.
Sense dubte, el que impacta no és només el luxe, sinó com el Kimpton Los Monteros ha sabut barrejar passat i present amb elegància i personalitat. Antonio Banderas, com tants altres, ha trobat en aquest lloc una experiència que el connecta amb el millor de la seva terra. I la veritat és que, després de visitar-lo, entenem perfectament per què.