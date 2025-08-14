El clar missatge d'Antonio Banderas que revela com és la seva vida amb Nicole Kimpel

Antonio Banderas està vivint una de les millors etapes de la seva vida. L'actor ha compartit que es troba en un moment ple i ha confessat que està preparant amb il·lusió el casament de la seva única filla, Stella del Carmen. La jove es casarà a l'octubre a Espanya i el malagueny ha explicat que aquest esdeveniment l'ha omplert d'energia i felicitat.
No tot ha estat fàcil perquè l'actor ha recordat en més d'una ocasió que ha travessat moments durs. Fa uns anys, va patir un sotrac important en la seva salut. Als seus 65 anys, Banderas ha demostrat que la salut i el benestar han passat a ser les seves prioritats.
L'any 2017, va tenir un infart. Aquest episodi el va obligar a replantejar-se la vida i va canviar hàbits i rutines. Des de llavors, ha adoptat un estil de vida equilibrat.
Antonio Banderas revela com és la seva vida actual
L'exercici físic i l'alimentació conscient han ocupat un lloc central. “He après a deixar anar preocupacions que no tenien sentit i a viure amb més gratitud. El que és important és mantenir la calma”, va dir en una entrevista per a Page Six.
Antonio Banderas ha trobat en el running el seu gran aliat i ha explicat que la seva fórmula és senzilla però constant. “Corro uns 10 quilòmetres cada dos o tres dies per sentir-me en forma i donar salut al meu cor”, va revelar a Men's Health.
Aquest entrenament li ha permès millorar l'eficiència del seu cor. També l'ha ajudat a reduir l'estrès i a augmentar el seu benestar.
L'actor ha destacat que l'exercici no ha estat la seva única eina i ha confessat que la cuina és una altra de les seves passions. Després del seu infart, va reduir el consum de carn vermella i va optar per una dieta més lleugera i equilibrada.
Antonio Banderas i Nicole Kimpel viuen una vida saludable
S'ha centrat en aliments frescos i de qualitat. “Això ha estat una de les millors coses que m'han passat. El que no era important ha deixat de tenir sentit”, ha afirmat sobre el seu episodi cardiovascular a Londres.
Banderas ha definit el seu concepte de salut com un equilibri. Ha enumerat quatre pilars: dormir bé, evitar l'estrès, menjar amb sentit i entrenar amb regularitat. Aquest estil de vida li ha permès viure amb més calma, focus i gratitud.
Ara, la seva vida al costat de Nicole Kimpel ha estat molt millor. La parella ha mantingut una rutina saludable. Ha confirmat que gaudeixen d'una vida plena i feliç.