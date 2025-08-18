Visitamos el hotel donde está Antonio Banderas en Málaga y hay algo que te impactará

Antonio Banderas ha elegido pasar parte de su verano en uno de los hoteles más emblemáticos de la Costa del Sol. Se trata de un lugar que, además de lujo y exclusividad, guarda una historia fascinante y una transformación que no deja indiferente a nadie. Visitamos el hotel donde se aloja el actor malagueño y, efectivamente, hay algo que impacta desde el primer momento.

El hotel es el Kimpton Los Monteros, ubicado en Marbella, y lo que más llama la atención es su espectacular piscina con vistas al mar. Totalmente reformada, combina el blanco luminoso con el turquesa del agua, creando una sensación de frescura casi cinematográfica. Pero lo que realmente sorprende no es solo el diseño, sino la historia que esconde este lugar desde su inauguración en 1962.

| Europa Press

Fundado por Ignacio Coca, empresario ligado a las élites del franquismo, el hotel nació con solo 35 habitaciones y un nombre que rinde homenaje a las monterías que disfrutaba con Franco. Aquí veraneaban personalidades como los reyes eméritos, y por sus pasillos han pasado leyendas como Elisabeth Taylor, Sean Connery, Camilo José Cela o Michael Jackson. Este último se alojó en Los Monteros en 1988 para su primer concierto en España, una anécdota que muchos aún recuerdan en la zona.

La presencia de Antonio Banderas y su pareja, Nicole Kimpel, marca la nueva etapa del histórico hotel

El antiguo director Rafael de la Fuente relató cómo Franco acudía al hotel a tomar carajillos, y cómo El Corzo, su restaurante, fue pionero en tener una Estrella Michelin en España. También recordó la curiosa historia de la paleta francesa para echar salsa, introducida aquí por primera vez y luego imitada en otras playas. Y, por supuesto, hay quien aún guarda entradas del concierto de Julio Iglesias en el club de playa, por las que se pagaban cifras altísimas.

Hoy, el hotel vive una nueva etapa bajo la marca Kimpton, atrayendo a nuevas celebridades como Diego El Cigala o Nicole Kimpel, pareja de Banderas. Ella misma ha llenado sus redes de imágenes del lugar, enamorada de sus colores y del diseño actual, que respeta el alma mediterránea. Desde la azotea llamada El Escondido, Nicole y Antonio observan las obras de su futura casa, ubicada muy cerca del hotel.

Así es el rincón malagueño que ha conquistado a Antonio Banderas

Este espacio, dividido en dos niveles, ofrece una experiencia completamente distinta según la hora del día. La parte alta evoca los años 70 con mobiliario en tonos terracota, mientras que la inferior cuenta con una piscina infinita con vistas al mar. Aquí, cada viernes, el DJ Pepino Marino pincha música ochentera, convirtiendo la azotea en el nuevo punto de encuentro de la Costa del Sol.

Sin duda, lo impacta no es solo el lujo, sino cómo el Kimpton Los Monteros ha sabido mezclar pasado y presente con elegancia y personalidad. Antonio Banderas, como tantos otros, ha encontrado en este lugar una experiencia que lo conecta con lo mejor de su tierra. Y lo cierto es que, después de visitarlo, entendemos perfectamente por qué.