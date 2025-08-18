Ni Tanzània ni Mongòlia: El viatge a un destí exòtic dels 3 fills de Pep Guardiola

En plena ressaca de l'estiu, els tres fills de Pep Guardiola han posat un nou punt al mapa familiar. Ho han fet amb una escapada discreta, sense posats professionals ni anuncis grandiloqüents, però amb prou pistes per encendre el radar dels curiosos. Mentre el tècnic intenta redreçar el rumb a Manchester i gestionar la seva vida personal amb la màxima discreció, els seus fills han decidit mirar lluny. El resultat és una ruta mediterrània poc habitual entre influencers, més d'experiència que d'aparador, amb gust de mar i muntanya.
De Batroun a Faraya: les pistes que van deixar a Instagram
Els senyals van arribar des de les stories de Maria Guardiola, que va penjar una bateria de clips amb geolocalitzacions molt concretes. Entre elles hi apareixien Batroun, petita joia costanera del nord, i Faraya, una escapada d'alçada al cor del Mont Líban.
El viatge el van fer els tres germans, amb Maria al comandament del relat digital i Màrius sortint de resquitllada entre piscines amb vistes impossibles. La petita, Valentina, apareixia tapada en una paradeta de carrer, detall que va reforçar la intenció de mantenir el pla lluny del focus.
Un país inesperat per al circuit influencer
Batroun no és una destinació massiva, però presumeix de muralla fenícia, soc al costat del mar i vida nocturna amb caràcter propi. La seva tradició llimonera i la seva petita regió vinícola han convertit la costa en una escapada saborosa, tranquil·la i molt fotogènica. A menys de dues hores, Faraya ofereix el revers perfecte, amb l'embassament de Chabrouh, senders d'estiu i estacions d'esquí famoses a l'hivern. Aquest contrast permet en un mateix viatge saltar d'un bany en roques vermelloses a una caminada a dos mil metres
Com va néixer la història
L'escapada va saltar a la conversa quan mitjans especialitzats van recopilar aquestes stories, datades el dissabte 16, i les van unir en un relat. L'elecció del país, a més, arriba després de mesos en què la família ha optat per la discreció per la separació de Pep i Cristina. Així i tot, els Guardiola no han tallat els gestos públics quan la cultura truca, com es va veure als concerts d'Oasis a Manchester.
Allà Pep va cantar amb Maria entre milers d'espectadors, en unes dates que van retornar una certa normalitat al calendari emocional de la família. A Manchester, l'afició percep normalitat, fins i tot van veure Valentina al costat de la banqueta al Mundial de Clubs, gest de suport total al seu pare