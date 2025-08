Antonio Banderas (64 anys) trenca el silenci i sorprèn la seva parella, Nicole Kimpel

Durant una de les seves últimes entrevistes, Antonio Banderas va trencar el seu silenci per parlar sobre un dels episodis més durs de la seva vida. Relat que, ben segur, va deixar sense paraules la seva parella, Nicole Kimpel.

No hi ha cap dubte que Antonio Banderas és un dels intèrprets espanyols més reconeguts a nivell mundial, i tot gràcies a la seva exitosa carrera a Hollywood. Tanmateix, això no li ha fet perdre el vincle amb la seva terra.

| Europa Press

Tal com sabem, l'actor passa gran part de l'any a Màlaga, on ha estat vist en diverses ocasions al costat de figures tan rellevants com l'actor Robert De Niro.

Una de les raons que van impulsar Antonio Banderas i Nicole Kimpel a quedar-se més temps a Espanya és la cuina local, un element essencial en el seu dia a dia. I és que, en els darrers anys, l'actor ha adaptat el seu estil de vida, prioritzant la salut i el benestar.

| Europa Press

Un canvi d'alimentació que el malagueny va posar en marxa després de l'infart que va patir l'any 2017. Esdeveniment que, sens dubte, va marcar un punt d'inflexió personal i professional.

Tant és així que, el passat mes de febrer, Antonio Banderas no va tenir cap problema a compartir amb l'audiència de Cuarto Milenio aquest dur episodi de la seva vida. Un relat que va deixar tothom veritablement sorprès, fins i tot la seva dona Nicole Kimpel.

Antonio Banderas sorprèn la seva parella, Nicole Kimpel, en parlar sobre l'infart que va patir fa uns anys

Durant la seva entrevista al citat programa de Mediaset Espanya, Antonio Banderas va protagonitzar un moment delicat i intens en desvelar com es va adonar que estava patint un infart.

Tal com va assegurar el company de Nicole Kimpel, aquest episodi es va produir a la seva casa de camp de Londres. “Teníem un gimnàs, vaig fer els meus exercicis i després de dutxar-me m'estava fent un te... I noto un dolor llunyà als dos braços”, va assegurar l'actor.

| Mediaset

Tanmateix, “com que havia fet peses”, Antonio Banderas va pensar “que era per això”. “De sobte ja començo a sentir-me malament, sento una suor freda i em faltava l'aire. Una sensació com quan tens molt son que no pots obrir els ulls, però multiplica això per 10”, va afegir tot seguit.

En aquell moment, l'entrevista es va tornar encara més intensa quan l'actor va assegurar que, en aquell precís instant, va començar a experimentar un sentiment ben estrany:

“La sensació de marxar, el que et demana el cos és abandonar-te i deixar-te anar, a mi el que em va començar a fer mal van ser les mandíbules, més que el pit. Em vaig estirar a terra i vaig intentar no deixar-me anar”

| Mediaset

D'altra banda, i després de compartir amb l'audiència aquest dur episodi de la seva vida, Antonio Banderas va assegurar que, des de llavors, ha fet alguns canvis importants en el seu dia a dia. Entre ells, diversos relacionats amb la seva alimentació.

El company de Nicole Kimpel va confirmar que després d'haver patit aquest infart menja “menys carn vermella, més pollastre i peix”. “Però el pernil no falta a la meva dieta”, assegura amb humor.

A més d'aquestes modificacions alimentàries, Antonio Banderas ha augmentat la seva activitat física: “Corro perquè m'agrada. Em desferma les endorfines i vaig a treballar amb una energia estupenda”

L'actor també fa “ioga de tant en tant per estar més àgil, però res més”. “Jo crec que el que em manté en forma és tenir projectes”, va sentenciar la parella de Nicole Kimpel.