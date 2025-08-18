El príncep Guillem (43 anys) admet per primera vegada el rumor sobre George

La família de Gal·les torna a estar al centre de totes les mirades després d’un anunci inesperat que ha sacsejat Anglaterra. El príncep Guillem, de 43 anys, ha sorprès en confirmar un rumor que feia temps que es comentava sobre el seu fill George.
Els prínceps de Gal·les, juntament amb els seus tres fills, han decidit abandonar la seva residència actual a Windsor. La notícia ha despertat curiositat i debat al Regne Unit, i molts es pregunten: què s’amaga realment darrere d’aquesta decisió?
El príncep Guillem admet que la mudança serà per millorar el benestar de George
En els darrers anys, Guillem i Kate han fet esforços per criar els seus fills en un entorn més proper i menys rígid que el que va viure l’hereu al tron. Adelaide Cottage, a Windsor, s’havia convertit en el seu refugi familiar, una llar on George, Charlotte i Louis creixien lluny de la pressió constant del Palau de Buckingham.
Tanmateix, la decisió de mudar-se a Forest Lodge no és un simple canvi d’habitatge. El trasllat està carregat de simbolisme i respon a un desig de futur. La parella ha prioritzat un estil de vida més obert per als seus fills, amb més llibertat i contacte amb la natura.
Ara, fonts properes al príncep Guillem han admès per primera vegada el rumor que circulava des de fa setmanes. I és que la mudança d’Adelaide Cottage a Forest Lodge té com a principal objectiu el benestar del seu fill George.
A més, a través dels seus assessors, l’hereu va explicar que, malgrat el trasllat, George continuarà estudiant a l’escola Lambrook, a Windsor, dissipant així els dubtes sobre un possible canvi escolar.
La decisió de mantenir George a la mateixa escola i mudar-se per oferir-li més llibertat suposa un gran canvi en la manera d’entendre la criança reial. Guillem sap què significa créixer sota la pressió mediàtica i sembla decidit que el seu fill gran tingui un entorn diferent.
El rumor ha quedat confirmat: Forest Lodge serà, sobretot, un espai dissenyat perquè George tingui una infància el més normal possible. És un pas carregat de simbolisme, que mostra l’hereu al tron com un pare preocupat pel present i el futur del seu fill.
El canvi a Forest Lodge marca un nou capítol per a la família de Gal·les
Forest Lodge es convertirà en la nova llar dels prínceps de Gal·les. Situat a Windsor Great Park, l’immoble consta de vuit habitacions i una història carregada de tradició. El Palau de Kensington va confirmar que la família s’hi instal·larà a finals d’aquest any, en el que molts consideren la seva residència definitiva.
Segons ha explicat Danielle Stacey, corresponsal reial de Hello!, "el trasllat a Forest Lodge els brinda a la família més espai. Ja es considera la seva llar definitiva, en lloc que els nens creixin entre els murs d’un palau". Aquestes paraules reflecteixen la intenció dels prínceps: oferir als seus fills una vida familiar més propera i menys protocol·lària.
A més, els plans de renovació aprovats per l’ajuntament local demostren l’aposta a llarg termini de Guillem i Kate. El príncep assumirà personalment les despeses de les reformes, cosa que reforça la idea que aquest lloc serà clau en el seu futur.
Forest Lodge: una llar amb història i simbolisme per als hereus
Forest Lodge no és només una residència familiar, sinó un espai carregat d’història. Restaurat el 2001 amb una inversió d’1,5 milions de lliures, l’immoble conserva elements originals de gran valor arquitectònic, com ara xemeneies de marbre, motllures de guix i sostres voltats.
Durant anys va estar disponible de lloguer per xifres elevades, però ara es convertirà en el lloc on creixeran George, Charlotte i Louis. Per a molts, aquesta mudança representa un punt d’inflexió: una llar que simbolitza estabilitat, arrelament i futur per a la família que regnarà a Anglaterra.
En situar-se a prop del Castell de Windsor, Forest Lodge permetrà a Guillem i Kate mantenir la seva agenda oficial sense renunciar a la vida familiar. És una fórmula híbrida que combina la tradició amb un estil de vida modern, pensat especialment per als nens.
El príncep Guillem ha admès el rumor sobre el seu fill George en confirmar que la seva mudança està pensada per garantir-li estabilitat i llibertat. La decisió reflecteix un compromís ferm amb el seu paper de pare, fins i tot per sobre del protocol reial. A partir d’ara, el futur rei creixerà a Forest Lodge, una llar que marcarà el seu camí cap al tron d’Anglaterra.