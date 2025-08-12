Visitem la finca d’Espanya que utilitza la reina Camila quan vol anar a caçar

La reina Camila ha trobat un refugi especial a Espanya per a les seves escapades de caça, un lloc que combina luxe i privacitat. Aquest racó exclusiu se situa en una de les regions més emblemàtiques, un espai reservat per al descans i el gaudi en plena natura. Les característiques exclusives d'aquesta finca expliquen per què la reina la prefereix per a les seves estades privades dedicades a la pràctica de la caça.
La finca en qüestió s'anomena La Garganta i s'ubica a Almodóvar del Campo, a la província de Ciudad Real, Castella-la Manxa. Aquest territori s'estén entre el Parc Natural de la Vall d'Alcúdia i Serra Madrona, una zona reconeguda per la seva riquesa natural i la seva importància mediambiental. La Garganta pertany al duc de Westminster, figura propera a la casa reial britànica, i és un enclavament de 15.000 hectàrees.
La propietat està especialment dedicada a la caça major i acull una àmplia varietat de fauna, incloent-hi senglars, perdius vermelles, conills i espècies protegides. El terreny està cuidat per oferir un entorn natural i protegit, ideal per a qui cerca un contacte directe amb la natura en un ambient exclusiu. Per això, no és d'estranyar que la reina Camila triï aquest lloc per als seus moments d'oci i descans.
Així és l'exclusiva finca de la reina Camila a Espanya
La finca compta amb unes instal·lacions impressionants que asseguren la comoditat i seguretat dels seus visitants. Hi ha tres viles, que sumen un total de deu habitacions equipades amb jacuzzi, sauna i piscina, ateses per un equip d'aproximadament cent empleats. A més, disposa d'un heliport, una estació de tren privada i un hospital de primers auxilis, aspectes que garanteixen una estada sense contratemps.
La relació entre la família reial britànica i el duc de Westminster és de llarga data i es manté molt propera. Hugh Grosvenor, actual duc, és padrí de George de Cambridge, fill de Guillem i Kate Middleton, cosa que evidencia els vincles personals i de confiança entre ambdues famílies. De fet, els prínceps de Gal·les han visitat en diverses ocasions aquesta finca, tant abans com després de casar-se, mostrant així la importància d'aquest lloc en el seu cercle privat.
La Garganta: el racó manxec que fa que la reina Camila se senti com a casa
En anys recents, La Garganta va estar en el focus mediàtic a causa de rumors sobre la possible venda per part del duc de Westminster. Tanmateix, aquest emblemàtic terreny ha romàs sota la propietat de la família Grosvenor des de 1999, quan va ser adquirida per 2,4 milions d'euros. La Garganta no és l'únic bé que el duc posseeix a Espanya, ja que compta també amb diversos edificis d'oficines a Madrid.
La finca que utilitza la reina Camila s'ha consolidat com un símbol de privacitat i exclusivitat a Espanya. Al bell mig de Castella-la Manxa, el seu entorn natural, les instal·lacions i la discreció en la gestió de les visites la converteixen en un lloc únic. Per a la monarca, aquest espai representa un refugi on pot sentir-se plenament còmoda, lluny de l'ull públic, i perfecte per a les seves jornades de caça.