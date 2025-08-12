Visitamos la finca de España que utiliza la reina Camila cuando quiere irse de caza

La reina Camila ha encontrado un refugio especial en España para sus escapadas de caza, un lugar que combina lujo y privacidad. Este rincón exclusivo se sitúa en una de las regiones más emblemáticas, un espacio reservado para el descanso y el disfrute en plena naturaleza. Las características exclusivas de esta finca explican por qué la reina la prefiere para sus estancias privadas dedicadas a la práctica de la caza.

La finca en cuestión se llama La Garganta y se ubica en Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha. Este territorio se extiende entre el Parque Natural del Valle de Alcúdia y Sierra Madrona, una zona reconocida por su riqueza natural y su importancia medioambiental. La Garganta pertenece al duque de Westminster, figura cercana a la casa real británica, y es un enclave de 15.000 hectáreas.

| Google Maps

La propiedad está especialmente dedicada a la caza mayor y alberga una amplia variedad de fauna, incluyendo jabalíes, perdices rojas, conejos y especies protegidas. El terreno está cuidado para ofrecer un entorno natural y protegido, ideal para quienes buscan un contacto directo con la naturaleza en un ambiente exclusivo. Por eso, no es de extrañar que la reina Camila elija este lugar para sus momentos de ocio y descanso.

Así es la exclusiva finca de la reina Camila en España

La finca cuenta con unas instalaciones impresionantes que aseguran la comodidad y seguridad de sus visitantes. En ella se encuentran tres villas, que suman un total de diez habitaciones equipadas con jacuzzi, sauna y piscina, atendidas por un equipo de alrededor de cien empleados. Además, dispone de un helipuerto, una estación de tren privada y un hospital de primeros auxilios, aspectos que garantizan una estancia sin contratiempos.

| Instagram, @theroyalfamily

La relación entre la familia real británica y el duque de Westminster es de larga data y se mantiene muy cercana. Hugh Grosvenor, actual duque, es padrino de George de Cambridge, hijo de Guillermo y Kate Middleton, lo que evidencia los vínculos personales y de confianza entre ambas familias. De hecho, los príncipes de Gales han visitado en varias ocasiones esta finca, tanto antes como después de casarse, mostrando así la importancia de este lugar en su círculo privado.

La Garganta: el rincón manchego que hace que la reina Camila se sienta en casa

En años recientes, La Garganta estuvo en el foco mediático debido a rumores sobre la posible venta por parte del duque de Westminster. Sin embargo, este emblemático terreno ha permanecido bajo la propiedad de la familia Grosvenor desde 1999, cuando fue adquirida por 2,4 millones de euros. La Garganta no es el único bien que el duque posee en España, ya que cuenta también con varios edificios de oficinas en Madrid.

La finca que utiliza la reina Camila se ha consolidado como un símbolo de privacidad y exclusividad en España. En pleno corazón de Castilla-La Mancha, su entorno natural, las instalaciones y la discreción en la gestión de las visitas la convierten en un lugar único. Para la monarca, este espacio representa un refugio donde puede sentirse plenamente cómoda, lejos del ojo público, y perfecto para sus jornadas de caza.