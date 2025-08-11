La família reial britànica abandona el Palau de Buckingham i al Regne Unit saben el motiu

El de la Família Reial britànica amb el castell de Balmoral ha estat un autèntic lligam, que ha passat de generació en generació. La reina Victòria va comprar el castell el 1848 i només van caldre uns minuts perquè el considerés el seu “estimat paradís a les Terres Altes”. Ara, al Regne Unit ja saben que els Windsor abandonaran Buckingham Palace per anar uns dies a passar les seves vacances a Balmoral.
Un any més, Balmoral està llest per rebre la Família Reial. Es troba a la vall de Dee, allà els Windsor han viscut moments feliços i també han viscut dies tristos. Les portes ja s’han tancat als visitants perquè aviat començaran les vacances privades.
Aquest any la Família Reial britànica té motius per somriure: la recuperació de Kate Middleton ha avançat bé i, a més, s’ha anunciat un casament. Peter Phillips i Harriet Sperling s’han compromès. Ell és el fill gran de la princesa Anna i la relació ha durat un any.
Per segon any consecutiu, Carles III ha mostrat un gest de transparència i ha obert Balmoral al públic abans de l’arribada de la família. Ha permès que els visitants recorrin els jardins. Ha ensenyat les estances més emblemàtiques.
Aquest refugi ha estat escenari de la vida més íntima dels Windsor: allà sempre es comporten com una família més i fan molts plans a l’aire lliure. El príncep Guillem recorda allà el seu avi i sempre l’anomena “el rei de la barbacoa”. Quan el temps acompanya, fan pícnic i també solen anar a pescar.
Els més aventurers que han anat a visitar el lloc han aprofitat les rutes de senderisme, han muntat a cavall, han observat fauna salvatge. Cérvols, àguiles reials, esquirols poc comuns i salmons han format part del paisatge.
Ara, la Família Reial ha pres una decisió que ha sorprès: han tancat el lloc perquè volen passar-hi totes les seves vacances privades. Han decidit preparar-lo amb antelació i l’objectiu ha estat clar: quan arribin, tot estarà llest. Balmoral els ofereix silenci, natura i tradició, un lloc on el temps sembla aturar-se.
El castell ha tornat a ser el que sempre ha estat per a ells: un refugi i un símbol de la Família Reial del Regne Unit. Un paradís que la reina Victòria ja havia vist amb aquells mateixos ulls fa més de segle i mig