Victòria Frederica té en el seu poder una notícia que preocupa Jaime de Marichalar

S'han encès totes les alarmes al voltant de Victòria Frederica, després que hagi transcendit una nova i inesperada notícia sobre la seva vida personal. Informació que, segur, ha deixat molt preocupat el seu pare, Jaime de Marichalar.
Fa un any, la filla petita de la infanta Elena es va convertir en el centre de totes les mirades. I tot després que ¡Hola! confirmés la seva nova relació sentimental amb Borja Moreno, un jove empresari i relacions públiques de l'elit espanyola.
Tanmateix, només uns mesos després de fer-se oficial la seva història d'amor, tot apunta que la vida de Victòria Frederica ha fet un gir de 180°. Tal com ha confirmat la citada revista, la jove s'acomiada de l'estiu iniciant un nou capítol després de posar fi a la seva relació sentimental.
Prova d'això és que, des de fa diverses setmanes, la creadora de contingut i Borja Moreno han fet tota mena de plans per separat, envoltats de les seves famílies i amics. Una informació que ha deixat més d'un sense paraules i que, ben segur, ha generat una gran preocupació a Jaime de Marichalar.
Victòria Frederica posa fi a la seva relació amb Borja Moreno i deixa molt preocupat el seu pare, Jaime de Marichalar
Feia algun temps que resultava evident que Victòria Frederica i Borja Moreno havien decidit seguir camins diferents. A principis de juliol, la parella es va donar un respir i, des de llavors, no se'ls ha tornat a veure junts.
De fet, segons ha transcendit, tots dos han gaudit del seu estiu en solitari, cadascú amb els seus propis plans, això sí, sense que hi hagués la presència de terceres persones.
La història d'amor de Victòria Frederica i Borja Moreno va començar fa gairebé un any a Sotogrande, un dels llocs preferits de la influencer per passar les seves vacances d'estiu.
Com cada any, la jove es va traslladar fins allà per passar uns dies amb el seu pare, Jaime de Marichalar. Va ser llavors quan va conèixer Borja, que treballava al grup de restauració Trocadero.
Tanmateix, no es va saber que eren parella fins al mes de desembre. A partir d'aquell moment, Borja va començar a aparèixer en titulars al costat de Victòria Frederica, fet que va provocar que la seva relació comencés a ser més visible en diferents cercles socials.
Al gener, Victòria Frederica i l'empresari van començar a mostrar-se en públic compartint viatges. No obstant això, va ser amb l'arribada de la primavera quan van oferir senyals que el seu festeig es consolidava.
Segons va revelar ¡Hola!, per Setmana Santa van ser a Màlaga gaudint de les processons. De fet, la filla de Jaime de Marichalar va ser l'encarregada de tocar la campana de la sortida del Crist de l'Amor.
Posteriorment, Victòria Frederica i Borja Moreno van assistir al Mutua Madrid Open de tennis i, al maig, van ser a la Plaça de Toros de Las Ventas. Allà va ser on van protagonitzar el seu primer gest afectuós en públic: un petó a la galta.
Tanmateix, després d'aquesta successió de moments, va arribar la distància. La parella va decidir donar-se un temps sense oferir més explicacions a les seves amistats. “Tenen personalitats i vides molt diferents… Victòria viu davant d'una càmera, és la seva feina, i Borja fuig de la fama”, assenyalen des del seu entorn.