Victoria Federica tiene en su poder una noticia que preocupa a Jaime de Marichalar

Se han encendido todas las alarmas alrededor de Victoria Federica, después de que haya trascendido una nueva e inesperada noticia sobre su vida personal. Información que, de seguro, ha dejado muy preocupado a su padre, Jaime de Marichalar.

Hace un año, la hija pequeña de la infanta Elena se convirtió en el centro de todas las miradas. Y todo después de que ¡Hola! confirmara su nueva relación sentimental con Borja Moreno, un joven empresario y relaciones públicas de la élite española.

Sin embargo, solo unos meses después de hacerse oficial su historia de amor, todo apunta a que la vida de Victoria Federica ha dado un giro de 180º. Tal y como ha confirmado la citada revista, la joven se despide del verano iniciando un nuevo capítulo tras poner fin a su relación sentimental.

Prueba de ello es que, desde hace varias semanas, la creadora de contenido y Borja Moreno han hecho todo tipo de planes por separado, rodeados de sus familias y amigos. Una información que ha dejado a más de uno sin palabras y que, de seguro, ha generado una gran preocupación en Jaime de Marichalar.

Desde hacía algún tiempo resultaba evidente que Victoria Federica y Borja Moreno habían decidido seguir rumbos distintos. A principios de julio, la pareja se dio un respiro y, desde entonces, no se les ha vuelto a ver juntos.

De hecho, según ha trascendido, ambos han disfrutado de su verano en solitario, cada uno con sus propios planes, aunque eso sí, sin que existiera la presencia de terceras personas.

La historia de amor de Victoria Federica y Borja Moreno comenzó hace casi un año en Sotogrande, uno de los lugares favoritos de la influencer para pasar sus vacaciones de verano.

Como cada año, la joven se trasladó hasta allí para pasar unos días con su padre, Jaime de Marichalar. Fue entonces cuando conoció a Borja, quien trabajaba en el grupo de restauración Trocadero.

Sin embargo, no se supo que eran pareja hasta el mes de diciembre. A partir de ese momento, Borja comenzó a aparecer en titulares junto al de Victoria Federica, lo que provocó que su relación comenzara a ser más visible en distintos círculos sociales.

En enero, Victoria Federica y el empresario comenzaron a mostrarse en público compartiendo viajes. No obstante, fue con la llegada de la primavera cuando ofrecieron señales de que su noviazgo se consolidaba.

Según reveló ¡Hola!, en Semana Santa estuvieron en Málaga disfrutando de las procesiones. De hecho, la hija de Jaime de Marichalar fue la encargada de tocar la campana de la salida del Cristo del Amor.

Posteriormente, Victoria Federica y Borja Moreno acudieron al Mutua Madrid Open de tenis y, en mayo, estuvieron en la Plaza de Toros de Las Ventas. Allí fue donde protagonizaron su primer gesto cariñoso en público: un beso en la mejilla.

Sin embargo, tras esta sucesión de momentos, llegó la distancia. La pareja decidió darse un tiempo sin ofrecer mayores explicaciones a sus amistades. “Tienen personalidades y vidas muy diferentes… Victoria vive delante de una cámara, es su trabajo, y Borja huye de la fama”, señalan desde su entorno.