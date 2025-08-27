Es confirmen els pitjors rumors sobre el príncep Jacques, fill de Charlene de Mònaco

El matrimoni entre Albert de Mònaco i Charlene ha estat marcat per diversos desafiaments. Un d'aquests està relacionat amb l'existència de dos fills fora del matrimoni que el príncep va reconèixer fa anys. Aquests, Alexandre i Jazmín, podrien haver generat tensions familiars.
Alexandre és fill de l'exhostessa Nicole Coste, mentre que Jazmín, de 33 anys, és fruit d'una relació amb la cambrera Tamara Rotolo. Encara que tots dos joves mantenen una relació cordial amb el seu pare i alguns familiars, la relació amb Charlene no sembla ser igual.
Albert i Charlene de Mònaco: Un matrimoni feliç?
La psicòloga Lara Ferreiro, experta en relacions, analitza l'impacte d'aquesta situació en la princesa de Mònaco. "Ella i Albert es porten 20 anys, que ella ha estat sempre la princesa trista europea, i ara sembla la princesa renascuda".
Sobre el reconeixement dels fills il·legítims per part d'Albert, la psicòloga assenyala que això podria haver afectat Charlene. "En assabentar-se que Albert tenia dos fills secrets, podria haver fet que Charlene durant anys hagi estat extremadament trista i deprimida…".
"Les aparicions públiques eren de gestos forçats, seriosos. Ella ha dit que era un peix fora de la peixera que mai va encaixar. Crec que ha estat una parella molt turmentada", sentencia Lara Ferreiro.
Charlene de Mònaco està preocupada pel futur del príncep Jacques
Ferreiro també explica que Charlene podria percebre aquests fills com una amenaça. "Que a més ara Jazmín, diuen que és l'hereva de Grace Kelly. La seva presència mediàtica pot incomodar moltíssim Charlene, que la vegi com una enemiga".
A més, la psicòloga destaca el paper fonamental de Charlene com a mare de l'hereu Jacques, i com aquest rol intensifica les seves preocupacions. "L'únic objectiu de Charlene és que els seus fills, Gabriella i Jacques, sobretot ell, regnin".
La relació amb els fills il·legítims afegeix una capa de complexitat emocional. "Són enemics. Si passés alguna cosa als seus fills, encara que no tenen dret a successió i anirien per una altra banda, sempre hi hauria aquesta competència simbòlica entre fills…".
Charlene de Mònaco ha suportat moltes crítiques
Ferreiro també esmenta les crítiques públiques cap a Charlene per part de Nicole Coste, mare d'Alexandre, cosa que ha afectat la seva imatge. "Alexandre va dir que la seva mare, Nicole, va criticar moltíssim Charlene. O sigui, moltíssim".
"Que fins i tot va arribar a dir que Charlene va desplaçar el seu fill de l'habitació que ocupava al palau. És a dir, com que la posaven com la dolenta del conte". Generant una imatge negativa que ha afectat la seva reputació.
Aquest context genera un conflicte intern complicat. "Per una banda, se sent culpable per no acceptar aquests fills, però a més té sentiments de rebuig, confusió, tristesa. Aquesta lluita interna que tenen moltes dones entre el deure reial i les emocions personals".
Finalment, Ferreiro ressalta la pressió addicional de les comparacions entre els fills i el desgast emocional que això provoca en Charlene. "Després a més pressions… Comparatives entre els fills i això li genera, jo crec, ja molts desgasts físics, emocionals".
Charlene viu una situació complicada dins la família Grimaldi. A més del seu rol públic, ha d'afrontar el difícil repte de conviure amb els fills no reconeguts del seu marit.