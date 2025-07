Jugad de Jaime de Marichalar: Victoria Frederica en xoc en assabentar-se'n, enuig suprem

Poques vegades l'estiu d'una celebritat dona tant de què parlar com el de Victoria Frederica en aquest 2025. Amb un peu lesionat i allunyada del brogit habitual d'esdeveniments socials i viatges, la neta dels reis emèrits ha tingut temps, potser per primera vegada en mesos, per replantejar el seu rumb personal i sentimental. I el que molts es pregunten ara és: com ha influït el seu pare, Jaime de Marichalar, en aquesta nova etapa?

L'hermetisme sempre ha estat marca de la casa, però les xarxes han parlat. Una simple aturada en l'activitat de Victòria, que fins fa poc era habitual en festes, desfilades i esdeveniments, ha estat interpretada com a senyal de canvi. La jove ha optat per la discreció a Instagram i ha suspès diverses aparicions públiques, cosa que ha generat una onada de rumors i especulacions en fòrums i perfils especialitzats.

Jaime de Marichalar mou fitxa: el paper del pare en l'adeu a Borja Moreno

La ruptura entre Victòria Frederica i Borja Moreno no ha passat desapercebuda en els cercles del cor. Tot i que ni ella ni Borja han fet declaracions oficials, les pistes s'han anat acumulant. Fonts properes a l'entorn familiar han deixat entreveure que Jaime de Marichalar hauria tingut un paper decisiu, tot i que allunyat del soroll mediàtic i fidel al seu tarannà reservat.

| Canva

No es tracta d'una intervenció directa, sinó d'una estratègia subtil i prolongada. Amics pròxims a la família han deixat caure que l'exduc de Lugo mai va acabar de veure amb bons ulls la relació. El perfil públic de Borja i la seva presència cada cop més gran en mitjans i xarxes contrastava amb la discreció que Jaime sempre ha exigit per als seus. A més, s'hi sumen motius més personals: la recerca d'estabilitat i un entorn sense ensurts per a la seva filla.

Aquest tipus de pressió, segons diversos testimonis recollits en perfils com Vanitatis i comentaris en comptes de seguidors, hauria estat silenciosa, però constant. Converses privades, gestos, fins i tot algunes absències notòries en reunions familiars, han anat deixant clar el missatge: la vida mediàtica de Victòria no havia d'anar lligada a una exposició innecessària per part de la seva parella. Sense drames, però amb determinació.

D'altra banda, el mateix entorn de Borja Moreno tampoc semblava sentir-se del tot còmode amb el nivell d'exposició que implica estar al costat d'una de les joves més perseguides de la crònica social. Les diferències d'estil de vida i expectatives han acabat fent malbé una relació que molts ja donaven per consolidada.

| Canva

Reaccions i silenci mediàtic: així viuen Victoria Frederica i el seu cercle la fi de la relació

Malgrat l'enrenou, Victoria Frederica ha decidit blindar-se aquests dies, centrant la seva atenció en la recuperació de la seva lesió i evitant qualsevol referència sentimental a les xarxes. Lluny de les polèmiques habituals d'altres membres de la família, la jove ha apostat pel perfil baix, envoltant-se només del seu cercle de confiança i limitant les seves aparicions públiques.

El silenci de Victòria Frederica no ha fet més que alimentar les conjectures. Alguns afins comenten que la jove viu un procés de transició, reflexionant sobre el seu futur i prioritzant el seu benestar emocional davant el soroll de la premsa rosa. En aquest context, la figura de Jaime de Marichalar emergeix amb més força que mai, com a garant de l'ordre i l'estabilitat en la vida de la seva filla.

Pel que fa a Borja Moreno, tampoc ha compartit missatges al·lusius a la ruptura. El seu entorn guarda un silenci absolut, potser per evitar mals majors o simplement per girar full com més aviat millor. En grups de fans i pàgines dedicades al seguiment dels Borbons, s'interpreta aquesta ruptura com el resultat d'una combinació de diferències personals i la pressió inherent a formar part de la vida d'una figura pública com Victoria.

| Antena 3

Un estiu de canvis i noves preguntes a la família Borbó

El cas de Victòria Frederica és un clar exemple de com les decisions familiars poden marcar el rumb sentimental dels joves aristòcrates, fins i tot en ple 2025. La jugada de Jaime de Marichalar, discreta i efectiva, ha provocat un gir inesperat en la vida de la seva filla. I tot i que la ruptura s'hagi produït sense grans titulars, la veritat és que el futur de Victòria està avui més obert que mai.

Els fans es fan les següents preguntes: Serà aquest l'inici d'una nova etapa més serena per a la influencer? O aviat veurem un nou capítol en la seva agitada vida sentimental? L'únic segur és que, de moment, tant Victoria com el seu entorn semblen decidits a mantenir el perfil baix i a prioritzar el benestar familiar davant l'exposició pública.